La economía del Barcelona no es de las mejores a causa del golpe que ha tenido la paralización en el fútbol por el coronavirus. Es por ello que de cara al mercado de fichajes de la próxima temporada, los culés no pretenden realizar más esfuerzos más allá de las contrataciones de Lautaro Martínez y Neymar para el ataque.

En esa linea, según reporta el sitio español ‘Fichajes.com’, el club azulgrana se ha fijado en los servicios de Ramiro Vaca, un volante que milita en The Strongest y que es considerado una de las grandes promesas del fútbol de Bolivia . Su contratación no representaría un gran gasto para el equipo azulgrana. De acuerdo al portal ‘Transfermarkt’, el boliviano de 20 años está valorizado en 325 mil euros, pero su club no lo dejaría ir por menos de un millón. Y es que a pesar que aún no es un jugador top a nivel de Sudamérica, sus grandes condiciones en la mitad de la cancha lo tienen muy bien cotizado.

De llegar al Barcelona, Ramiro Vaca pasaría a reforzar la filial hasta que se adapte al fútbol europeo. Esa es la política que el club ha aplicado recientemente con otros jugadores como Pedri, Francisco Trincao, Jean-Clair Todibo, Ronald Araújo o Ludovit Reis.

El Barcelona no es el único

La citada fuente apunta que las grandes actuaciones de Vaca con The Strongest y selección de Bolivia no solo atraen la atención del Barcelona, también del Sevilla, cuyo director deportivo, Monchi, se habría puesto el objetivo de llevarse al boliviano. De momento, no hay ofertas concretas de ninguno de los clubes españoles.

“Oficialmente no conocemos nada, me parece raro que en esta época donde el fútbol está paralizado en el mundo se hable de estos temas”, aseguró Ricardo Llano, dirigente de The Strongest, en declaraciones a Página Siete.