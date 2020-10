Ousmane Dembelé estuvo a punto de irse al Manchester United, pero el FC Barcelona le pidió al francés que renueve por un año más su contrato, que actualmente termina en el año 2023. Y es que el club azulgrana consideraba que si el futbolista regresaba de una cesión faltando solo 12 meses para acabar contrato serían muy pocas las posibilidades de obtener un traspaso que les genere una buena cantidad de millones, ya que al siguiente año (2022) el delantero podría irse en condición de jugador libre.

Según afirma el diario Sport, el traspaso de Dembelé estaba encaminada. El United iba a pagar una cantidad por la cesión, la ficha del jugador y también tendría una opción de compra no obligatoria a final de curso. Sin embargo, el Barza pidió al galo que renovara su contrato por un año más.

Por otro lado, según el citado medio, el United volvería por el atacante en el próximo mercado de invierno, dado que los ingleses siguen necesitando un atacante.

KOEMAN NO LO QUIERE

Barcelona ha jugado seis partidos al mando de Ronald Koeman, que ha dejado mensajes implícitos, con varias decisiones reflejadas en la cancha. Una de ellas es que el entrenador neerlandés no considera titular a Ousmane Dembélé, sino más bien una pieza de recambio.

“Tenemos mucha competencia arriba, tenemos mucha calidad. Puede jugar por ambas bandas. Tenemos muchos jugadores. Ansu está por delante de Dembélé”, confesó el estratega.

“Si un jugador está descontento, que me hable. Yo quiero futbolistas contentos. Si un jugador no quiere estar aquí, que me lo diga. Él no me ha dicho nada. Voy a contar con él y nada más”, añadió el director técnico.

