El último martes, Marc Ter Stegen sufrió molestias en la rodilla derecha durante un entrenamiento en la previa del duelo ante Athletic de Bilbao, pero no representó más que un fuerte susto. Pese a esto, todavía hay interés del Girona por obtenerlo en calidad de préstamo.

Marc-André ter Stegen es pieza importante en el FC Barcelona. (Foto: Getty Images)

Por el lado de Barcelona, consideran que están cubiertos en la portería teniendo ya a Joan García y ’Tek’ Szczesny, por lo que le han dado la posibilidad al arquero alemán de que pueda decidir si quiere o no salir a Girona.

Una de las grandes razones por las que Ter Stegen quisiera salir es porque goza de la confianza de Michel para ser titular en caso llegue, de esta manera tendría continuidad de cara a lo que será el Mundial de junio del 2026. En lo personal, además, Girona le permitiría no cambiar tanto su estilo y ritmo de vida por la cercanía con Barcelona.