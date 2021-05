Barcelona ya tiene nuevo delantero: Sergio Agüero. El ‘Kun’ fue presentado este lunes como nuevo refuerzo culé para la próxima temporada e ilusiona a los fanáticos con formar dupla en ataque con su mejor amigo, Lionel Messi. Tras su presentación en el campo del Camp Nou, el argentino se dirigió a la sala de prensa para dar sus primeras declaraciones como futbolista azulgrana.

El exatacante del Manchester City explicó que “buscará ganar cosas importantes” con el Barza. “Es una alegría inmensa. Desde chico, siempre el Barcelona y sobre todo desde que está Leo, es el mejor equipo del mundo”, inició.

Agüero reveló que siempre quiso ser parte del club. “Ya le he dicho a Laporta que de chico dije: ‘algún día se fijarán en mí’. Lo cierto es que cualquier chico al que se lo dices salta corriendo”.

Tras ser preguntado por si su fichaje confirma la continuidad de Messi, el ‘Kun’ dijo: “Obviamente es un orgullo que juguemos juntos, pero lo que decida Leo lo decidirá él. Si sigue acá, que creo que sí, intentaremos dar lo mejor, como hemos hecho siempre, en la selección”.

Sergio explicó que no ha conversado con Koeman sobre su llegada; sin embargo, cree cualquier futbolista habría tomado la decisión de vestirse con los colores del Barza. “Cuando surgió la posibilidad de venir al Barça no lo dudé. Como dije, cualquier jugador no dudaría”.

“¿La mejor motivación de venir al Barça?, el Barça. Estar en el Barça, donde está el mejor jugador del mundo”, finalizó Agüero.

El ‘Kun’ “firmará contrato hasta la finalización de la temporada 2022/23 y tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de euros (122 millones de dólares)”, informó el club azulgrana este lunes en un comunicado.

El anuncio del Barcelona viene a confirmar los rumores que apuntaban al equipo azulgrana como probable destino del argentino después que el 29 de marzo anunciara que abandonaría el City, donde ha marcado una época.