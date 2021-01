Sin Lionel Messi, el FC Barcelona avanzó a la final de la Supercopa de España tras vencer por penales (3-2) a la Real Sociedad. Los culés sufrieron más de la cuenta para conseguir su clasificación, en la que Riqui Puig fue protagonista. El juvenil canterano selló el triunfo de los azulgranas desde los doce pasos.

Tras los tiempos suplementarios y con la igualdad (1-1), el finalista de la Supercopa de España se definió en los penales. Ronald Koeman seleccionó cuatro futbolistas y Puig se postuló para ser el último en patear. “No, no estaba en la lista. Pero faltaba uno y he sido el primero en decir que quería chutar el penal. Lo tenía clarísimo, tenía muchas ganas de celebrar el primer gol con el primer equipo y así ha sido”, reveló luego del partido.

A pesar que Frenkie de Jong falló el primer disparo, Antoine Griezmann tuvo en sus pies la clasificación, pero la noche estaba para que Riqui Puig sea la figura del Barcelona. “Faltaba el quinto. Desde el primero estaba todo escrito y el quinto tenía un hueco en blanco. Es verdad que si hubiera metido Antoine hubiéramos ganado antes, pero muy feliz por meter el gol que nos lleva a la final”, reveló.

No pierde la esperanza

Desde que Ronald Koeman llegó al Barcelona, Puig no ha tenido muchos minutos dentro del verde y, a pesar, que hace unos días se rumoreó que dejaría el club en busca de continuidad, el canterano culé decidió quedarse en el Camp Nou y ganarse un sitio en el primer equipo.

“La sonrisa nunca la he perdido, soy un chaval bastante feliz que aunque no juegue me va muy bien en las cosas: tengo la familia y tengo salud. No me puedo quejar de nada. Si Ronald me da algún minuto, lo agradeceré y lo aprovecharé. Y si no, seguiré trabajando”, explicó Puig.

Finalmente, dejó un mensaje a Koeman y su cuerpo técnico asegurando que seguirá dando lo mejor de él para ser titular. “Ahora que estoy allí no voy a tirar la toalla”, concluyó.

