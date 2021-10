Conforme a los criterios de Saber más

Ha pasado un año desde que Luis Suárez apareció en conferencia de prensa despidiéndose de Barcelona en uno de sus días más difíciles como futbolista. Y es que el goleador pensó que su salida del conjunto catalán sería de otra manera; sin embargo, él considera que Ronald Koeman lo maltrató. El fútbol pone a ambos este sábado cuando el conjunto culé visite al Atlético de Madrid por LaLiga con presentes diferentes: el ‘Pistolero’ goleador y el técnico en la cuerda floja.

Luis Suárez aun no olvida todo lo que le hicieron en sus últimos días como jugador de Barcelona. Cada vez que puede cuenta que Ronald Koeman lo borró sin dar motivos. Es más, lo llamó por teléfono para comunicarle al uruguayo que no lo tenía en sus planes.

Un trato inentendible para una de las figuras del club catalán. Desde ese momento, se comenzó a romper la relación entre Ronald Koeman y gran parte de la plantilla del Barcelona. Es más, Lionel Messi intentó irse en esa temporada y se quejó del trato que tuvo el técnico con Luis Suárez.

Liga de campeones

Un jugador ganó 4 Ligas, 4 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, 1 Liga de Campeones, 1 Supercopa de Europa, 1 Mundial de Clubes y que es el tercer máximo artillero del club con 198 goles , no podía ser dejado fuera de esa manera. Koeman no tuvo esa voluntad de tener una reunión más personal con Luis Suárez.

“Cuando el Barza me dijo que no contaba conmigo fue duro, no me lo esperaba, fueron momentos muy difíciles por las formas. Me llamó Koeman y me dijo que no contaba conmigo. Después de decir que no contaba conmigo, luego me dijo ‘si mañana no se soluciona, voy a contar contigo’. Vi que no tenía personalidad”, dijo en una entrevista al medio español Onda Cero.

🔴 “Se va un ser humano que tiene sentimientos”: el momento más duro de Luis Suárez en su despedida del Barcelona



⚽ El jugador rompe a llorar cuando recuerda su paso por el clubhttps://t.co/YaOqePQzTEpic.twitter.com/MLdlv1J4uD — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 24, 2020

En otra conversación que tuvo con Sport, Luis Suárez aseguró que no toda la culpa fue Ronald Koeman, de quien dijo sentir que lo trató como si fuese un juvenil. También aseguró que Bartomeu, ex presidente de Barcelona, le jugó sucio porque se encargó de filtrar la noticia que el uruguayo era el que malograba el vestuario culé.

Sus últimos días en el Barcelona fueron difíciles porque Luis Suárez fue mandado a entrenar apartado del primer equipo. El se sintió maltratado, sufría junto a su familia. Hasta que recibió el llamado del Atlético de Madrid.

1. Luis Suárez (59) y Lionel Messi (41) | Club: FC Barcelona | Temporada: 15/16 | Goles en total: 100. (Getty)

SUÁREZ Y KOEMAN DOS PRESENTES DISTINTOS

“Hay cosas que no se saben, pero que en el Barcelona te manden a entrenar aparte porque no entrabas entre los once contra once. Mi mujer era la que me veía mal y me dejó tomar la oportunidad. Cuando me vino a buscar el Atleti no lo dudé ni un momento”, contó Luis Suárez en conferencia de prensa.

Quería demostrarles a todos sus críticos que seguía vigente y así lo hizo. Luis Suárez no solo ganó la Liga de España la temporada pasada, también fue goleador de Atlético de Madrid con 21 goles. Ahora lleva 3 goles en la Liga y 1 en Champions League. Los mismos goles que le hicieron y le hacen falta a Barcelona que vive una pesadilla con Ronald Koeman.

Koeman dejó ir a Suárez y no supo reemplazarlo en su once. Solo Messi lo superó y Griezmann se acercó, pero ninguno de ellos es ‘9′.

Delantero Barza Goles Partidos Referencia: Luis Suárez - Atlético 21 38 Martin Braithwaite 7 41 Osmane Dembele 11 44 Ansu Fati 5 10 Antoine Griezmann 20 51 Lionel Messi 38 47

Koeman SE DEFIENDE tras la salida de Luis Suárez del Barça 🛡️



💥 "Es normal que Messi esté triste por la marcha de un amigo"



💥 "Parecía que yo era el malo de la película en la despedida de Suárez"



📽️ ¡El domingo a las 23h, PRIMER RESUMEN del #BarçaVillarreal en #GOL! pic.twitter.com/JdecNbLLIX — GOL ⚽ (@Gol) September 26, 2020

Desde que dejó Barcelona, Luis Suárez solo pudo enfrentar una vez a su ex equipo. Estaba en los planes para jugar el encuentro en la Wanda Metropolitano, pero el uruguayo dio positivo al COVID-19. No se perdió el duelo en el Camp Nou, donde quedaron 0-0.

Ahora por primera vez, Luis Suárez enfrentará a su ex equipo en el Wanda y público en las gradas. El gran ausente en este encuentro será, su mejor amigo, Lionel Messi. Pero el que sí estará es Ronald Koeman, el técnico con el que tiene una deuda pendiente.

GRAFCAT2640. BARCELONA, 08/05/2021.- El jugador del Atlético de Madrid Luis Suárez conversa con su excompañero Leo Messi, del FC Barcelona, durante el partido de Liga que ambos equipos disputan esta tarde en el Camp Nou de Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta

Por cosas del fútbol, el técnico no la pasa nada bien en Barcelona. Viene de perder sus dos primeros partidos en Champions League y marcha sexto en LaLiga. Estos días se viene hablando de una posible salida y este partido podría marcar el adiós del holandés del banquillo catalán.

Luis Suárez podría convertirse en el verdugo de Ronald Koeman. Es por eso que el partido entre Atlético de Madrid vs. Barcelona tiene un ingrediente especial. Tampoco podemos dejar de lado que los colchoneros tienen en sus filas a Antoine Griezmann.

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

El Atlético de Madrid se ha entrenado esta mañana en Majadahonda después de haber ganado su último enfrentamiento en la Champions League. Los rojiblancos se enfrentarán este sábado a un F.C Barcelona que no atraviesa su mejor momento. (Fuente: EFE)