Por Joao Muñoz Tineo

FC Barcelona vs. Feyenoord EN VIVO

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Horario, TV y dónde ver en vivo el Barcelona vs Feyenoord por UEFA Champions League

  • Fecha: miércoles 9 de septiembre del 2026
  • Partido: Barcelona vs Feyenoord
  • Hora: 1:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU)
  • Canales TV: ESPN, FOX Sports, FOX One, TUDN, Movistra Liga de Campeones, UniMás
  • Streaming: Disney Plus, Movistar+ y Paramount+
  • Estadio: Camp Nou

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¿A qué hora juega Barcelona vs Feyenoord HOY por Champions League?

  • Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 13:45 horas.
  • Chile / Bolivia / Venezuela: 12:45 horas.
  • Colombia / Perú / Ecuador: 11:45 horas.
  • México: 10:45 horas.
  • Estados Unidos (ET): 12:45 horas.
  • España: 18:45 horas. 

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En Perú, el partido de Barcelona vs Feyenoord, será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de Paramount+ y DAZN.

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El partido de Barcelona vs Feyenoord será televisado por DirecTV y ESPN y Disney+ Premium para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de FOX One, FOX+.

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Para España, el partido de Barcelona vs Feyenoord será transmitido a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por cable y streaming.

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¿Qué canal transmite Barcelona vs Feyenoord EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Barcelona vs Feyenoord EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 9 de septiembre del 2026 desde el estadio Camp Nou.

El FC Barcelona llega en un estado de forma espectacular y como líder solitario de LaLiga. El proyecto de Hansi Flick ha firmado un inicio de temporada perfecto, sumando 12 puntos de 12 posibles tras ganar sus primeros cuatro compromisos locales. 

Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión minuto a minuto del partido entre Barcelona vs Feyenoord por la fecha 1 de la Champions League desde el Camp Nou.

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