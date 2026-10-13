Últimas noticias del juego entre el Barcelona y Galatasaray
09:45
- El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal (C), participa en una sesión de entrenamiento en el estadio Rams Park de Estambul el 12 de octubre de 2026, víspera del partido de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Galatasaray. (Foto de YASIN AKGUL / AFP)
09:36
- Como dato, el Barcelona ha marcado 141 goles en los últimos 31 partidos de la Liga de Campeones, una media de 4,55 por encuentro.
09:34
- Entre las lesiones a tomar en cuenta en el equipo dirigo por Hansi Flick son: Raphael Dias 'Raphinha', Frenkie de Jong y Roony Bardghji .
09:34
- Por los octavos de final de la Champions League , hoy, a las 2 de la tarde el FC Barcelona se enfrentará al Galatasaray en Estambul.
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