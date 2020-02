En busca de nuevos jugadores para el siguiente mercado de pases en el ‘Viejo Continente’. En la dirigencia del Barcelona siempre buscan nuevos nombres para su plantel y el que más suena en los últimos días es Lautaro Martínez. El atacante de la Selección de Argentina es el número 1 en la lista de la secretaria técnica de los culés de cara a la siguiente temporada.

Eric Abidal, secretario técnico del equipo culé, realiza todas las gestiones necesarias para que el Barcelona pueda tener al ’9’ en el próximo mercado de pases. Así lo asegura el diario Mundo Deportivo en su edición digital de hoy, en la previa del encuentro entre el Barcelona vs. Napoli ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Y no solo se encuentra el ex lateral izquierdo del Barcelona, sino también Lionel Messi, quien pese a indicar que no realiza gestiones en los fichajes, tiene peso en el plantel.

¿Qué comenta Giuseppe Marotta, del Inter de Milán?

El consejero delegado del Inter de Milán aseguró el pasado domingo que los futbolistas de su institución solo se marchan si se lo piden, al comentarle sobre informaciones del seleccionado argentino en la órbita del Real Madrid y Barcelona.

“Lautaro se encuentra creciendo, es un chico todavía muy joven. Creo que lo que más le interesa es llevar nuestra camiseta gloriosa y crecer desde el punto de vista profesional”, aseguró Marotta, en declaraciones a la televisión privada italiana ‘SKY Sports’, antes del importante compromiso liguero del estadio Olímpico romano.

“No hay que olvidar que, precisamente por la historia que tiene, el Inter no debe envidiar nada a los demás. Nuestros jugadores se van solo si son ellos quienes lo piden”, agregó el directivo interista.