¿Estrategia o error? Barcelona y Sergio Busquets se han convertido en las frases más buscadas en los minutos previos a El Clásico de España entre Barcelona vs. Real Madrid. Un par de publicaciones en redes sociales del cuadro catalán, anunciando dos alineaciones titulares en pocos minutos provocó esta reacción de los cibernautas. El primer once que se informó fue con el volante español once y luego la cambiaron por una en la que entraba Ivan Rakitic en lugar de ‘Busi’.

Antes de El Clásico de España, válido por la fecha 10 de LaLiga Santander, el cambio en la alineación de Barcelona ha causado revuelo por varias hipótesis: alguna lesión de última hora de Busquets, la rápida respuesta de Valverde al conocer el once de Real Madrid o simplemente el error de los administradores de las cuentas del club. Hasta el momento el club catalán no se ha pronunciado al respecto y es probable que sea el entrenador quien explique lo acontecido en rueda de prensa posterior al partido.

FC Barcelona vs. Real Madrid: la primera alineación de los catalanes

FC Barcelona vs. Real Madrid: esta es la alineación rectificada

Así lo explican algunos periodistas

En la búsqueda de la verdadera razón de este cambio en la alineación de los blaugranas, la periodista Arancha Rodríguez, de la cadena Cope y conductora del programa en Real Madrid TV, explicó que el cambión de Busquets se trataría de una respuesta del entrenador a la presencia de Isco en el once titular de los merengues.

“Rectifica Ernesto Valverde al conocer el XI del Madrid” se pregunta la periodista en Twitter y ella misma se responde en un hilo. “Pues no tiene problemas Busquets. Dice el Barcelona que ha sido un error al entregar la alineación. En cualquier caso, el cambio es legal” y añade “Ahora ya cada uno puede pensar lo que quiera, pero esa es la versión del Barcelona”.

Con esta polémica por la alineación, Barcelona vs. Real Madrid juegan este miércoles 18 de diciembre en el Camp Nou desde las 2:00 p.m. (hora peruana) una nueva versión de El Clásico de España donde el ganador sacará tres puntos de ventaja al otro en el primer lugar de la tabla de posiciones.