Ver FC Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Anoeta por la fecha 20 de LaLiga EA Sports 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 18 de enero de 2026, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica, Sky Sports en México, Movistar+ (Movistar LaLiga) y DAZN en España y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

