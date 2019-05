FC Barcelona: al descubierto secretos de los fichajes de Messi, Maradona y Riquelme

En su momento, los tres fueron los mejores representantes del fútbol argentino y los tres vistieron la camiseta del Barcelona. Claro, con distintas suertes. Lionel Messi, Diego Armando Maradona y Juan Román Riquelme tienen algo más en común: el responsable del fichaje de los tres fue Joan Gaspart.

El español, quien fuese directivo, primero, y presidente del club catalán después, reveló, en entrevista con Super Deportivo Radio, algunos secretos y anécdotas de los fichajes de cada uno de ellos.

Lionel Messi



"A Messi lo fiche personalmente. Yo tenía mucha confianza en Charly Rexach y él acertó de lleno. Él tiene que llevarse todos los méritos. Mi participación fue muy sencilla, simplemente tuve que darle luz verde. Tengo que reconocer que su padre Jorge siempre estuvo muy feliz en el Barcelona y eso se lo pudo transmitir a su hijo. Siempre defendió a Lio de una manera muy correcta y leal, pero también defendió al Barcelona. Todavía me estaría recriminando si no hubiera contratado a Messi. Quizás habría fichado por otro club o hubiera regresado a Argentina"

"Leo llevaba dos semanas entrenando con los infantiles del club y había que tomar una decisión. Yo tuve la desgracia de irme como presidente del Barca sin que Messi hubiera explotado en el primer equipo como lo hizo a continuación de mi salida. Si yo hubiera llegado al Barca un poco más tarde, todavía estaría allí porque no hubiera dejado de ganar partidos y títulos con Leo".

Diego Armando Maradona



"Cuando fui a fichar a Maradona, no la primera vez cuando jugaba en Argentinos Juniors, que no pude conseguirlo, sino la segunda vez, cuando ya estaba en Boca, tuve que ir del hotel que estaba al avión con una tanqueta de la policía, porque los aficionados de Boca Juniors me querían matar a palos. La policía nos vino a buscar y nos llevó hasta la puerta del hotel, recuerdo que todos los hinchas estaban revolucionados en contra de que Maradona se fuera de Boca. Me sentí tranquilo cuando ya estuvimos en el avión. A los pocos días Diego llegó al Barcelona".

Juan Román Riquelme



"Lo negocié personalmente con un personaje como Mauricio Macri y no fue fácil. Macri fue un duro negociador. Vino a Barcelona especialmente a negociar por Riquelme. Tuvimos la oportunidad de cenar varias veces. En una de esas comidas, siempre me decía: ‘Joan cuando vengas a Buenos Aires, te invitaré a comer a Casa Rosada’. Eso fue 15 años antes que fuera presidente de ustedes. Con eso quiero decirte que Macri ya tenía pensando e ilusión, desde hace años ser presidente de los argentinos. Aún sostengo una relación muy cordial con Macri. A mí me cautivó. Cuando vuelva a Buenos Aires le reclamaré esa comida pendiente en la Casa Rosada"

"Riquelme era un fuera de serie. He visto pocos jugadores con su técnica. Van Gaal era un entrenador muy especial y pensó que Riquelme no le hacía falta en su esquema. No quiero culpar a uno u otro. Antes destaqué la visión que tuvo Rexach con Messi, quizás Van Gaal no tuvo la misma visión con Riquelme y después el tiempo demostró que Riquelme podría haber encajado en el Barcelona. Van Gaal no insistió para que Román se quedara en el Barcelona. Después cuentan los compañeros de viaje que tienes. Messi coincidió con los mejores jugadores de la historia de España, con Guardiola y Luis Enrique de entrenadores. Riquelme cuando estuvo en el Barca no estuvo muy bien acompañado".