El Real Madrid se alimenta de sangre como la de Federico Valverde, por algo el uruguayo lleva la cinta de capitán, por algo el charrúa se lleva la ovación de todo un Bernabéu (y del mundo del fútbol) tras una extraordinaria noche de Champions.

El ‘Pajarito’ voló por todo lo alto y marcó los tres goles para el 3-0 del Real Madrid sobre el Manchester City, en un partido impensado en la previa, pero en el que el uruguayo cortó cualquier distancia prevista entre ingleses y españoles.

Apareció con los goles para todos los gustos. A los 20’ para aprovechar un pase largo de Courtois, adelantar a O’Reilly y superar a Donnarumma como un buen extremo. A los 27’ para rematar cruzado de zurda como un gran centrodelantero y a los 42’ para definir como un verdadero ‘10’: sombrerito y disparo sin dejar que caiga el balón.

Su historia

‘Pajarito’ Valverde (apodado así por su metro 82 y 76 kilos) llegó al Madrid en julio del 2016. Un año antes el club lo había visto en el Sudamericano Sub 17 disputado en Paraguay. “Ese es”, se dijeron en aquel momento. Iniciaron los trámites, pero hubo un pequeño obstáculo. “No puede firmar, casi está desnutrido, su físico no va a aguantar”, señalaba el informe médico del cuadro español. Sin embargo, la directiva presionó para que su llegada se concrete.

Federico primero tuvo que pagar derecho de piso. Fue al Real Madrid Castilla, siendo dirigido por Santiago Solari. Y luego fue cedido al Deportivo La Coruña. La idea era que se vaya adaptando de a pocos antes de retornar y debutar con el primer equipo merengue. “Siempre genera un gran fútbol en el centro del campo”, señalaba Solari acerca del uruguayo.

El 23 de octubre del 2018, ‘Pajarito’ hizo su debut oficial con el Madrid. Fue en la victoria por 2-1 ante el Viktoria Plzen por la Champions League 2018-19. Sin embargo, no fue hasta hace un mes y medio que explotó notoriamente hasta convertirse en uno de los jugadores indispensables para el medio campo del equipo de Zinedine Zidane.

“Vuelan; Rodrygo y Valverde lideran el Plan Renove del Madrid”, afirmaba el diario “AS” en su portada; mientras que “Marca” titulaba de la siguiente manera: “Valverde llega para quedarse”. Los dos vespertinos más representativos de Madrid rendidos ante la calidad del uruguayo.

Federico Valverde

Un pasado con tintes azul y blanco

Federico Valverde llegó al Club Atlético Peñarol en el 2012. Tenía 14 años. En sus primeros partidos no conocía mucho a sus jugadores, pero ya demostraba personalidad para encarar los encuentros.

En mayo del 2015, con 16 años, firmó su primer contrato como profesional con Peñarol. Esa semana trabajó con el plantel absoluto bajo las órdenes de Pablo Bengoechea, actual técnico de Alianza Lima, y al lado de Luis Aguiar, campeón con el cuadro blanquiazul en el 2017.

A mi hijo le voy a contar que su abuelo dirigió al gran Federico Valverde y dudo que me crea.

Que fenómeno. — Elo Bengoechea Silva (@EloBengoechea) March 11, 2026

“Nunca vi a un jugador con 16 años con tantas virtudes. Me parece un jugador de fútbol excepcional”, elogiaba a su ‘joya’ en aquella oportunidad el ‘Profesor’; mientras que Aguiar lo comparaba con un ídolo del fútbol uruguayo Álvaro Recoba: “Tiene una de las mejores pegadas desde que se fue el ‘Chino’”.

En julio del 2015 se produjo su debut, con 17 años, cuando el hoy entrenador aliancista lo convocó para ingresar en el partido que Peñarol ganó por 3-1 a Cruzeiro de Rio Grande. El técnico guarda los mejores recuerdos del futbolista del Real Madrid y la selección de Uruguay. De hecho, cuando le consultan sobre él no duda en destacar sus virtudes.

“Federico era un jugador que era imposible pensar que tenía 16 años cuando lo conocimos. Hacía prácticamente todo bien. Uno tenía un poco de temor por la edad, de cuidarlo y no quemar al futbolista. Tenía muchísimo temor que alguna crítica lo salpicara”, dijo Bengochea hace un par de años.

Federico Valverde

Y lo sufrió el fútbol peruano, no solo en los cruces por Eliminatorias ante Uruguay, sino por un partido en particular. En abril del 2016 con Peñarol, ya dirigido por Jorge da Silva, recibió a Cristal como titular logró un remontada en la fase de grupos.

Los rimenses ganaban 3-1 a Peñarol al descanso (Aguiar marcó el descuento, volante campeón con Alianza en el 2017), pero en el segundo tiempo el cuadro uruguayo apareció con todo su esplendor. Hernán Novick (que llegó a Universitario en el 2021), marcó dos veces y Nicolás Albarracín decretó la remontada.

Pese a ese resultado, tanto Peñarol como Cristal fueron eliminados en la fase de grupos, aunque Federico Valverde en julio tomó vuelo para unirse al Real Madrid.

Federico Valverde

**