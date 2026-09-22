Por Redacción EC

Malas noticias para Federico Valverde y la selección de Uruguay. El mediocampista del Real Madrid quedó desafectado de la convocatoria para la próxima fecha FIFA debido a la lesión que sufrió durante el clásico ante Atlético Madrid.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.