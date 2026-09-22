Malas noticias para Federico Valverde y la selección de Uruguay. El mediocampista del Real Madrid quedó desafectado de la convocatoria para la próxima fecha FIFA debido a la lesión que sufrió durante el clásico ante Atlético Madrid.

Real Madrid confirmó que Valverde presenta un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo, una lesión que requiere varias semanas de recuperación. El futbolista uruguayo sufrió el problema físico durante el derbi madrileño y, pese a completar los 90 minutos, posteriormente fue sometido a evaluaciones médicas.

De acuerdo con reportes de medios uruguayos, el cuerpo médico de la Asociación Uruguaya de Fútbol estuvo en contacto con el jugador para conocer su evolución. Finalmente, se decidió que permaneciera en Madrid para continuar con su recuperación y evitar el viaje a Asia.

¿Qué partidos se perderá Valverde con Uruguay?

La baja del volante significa que Federico Valverde no participará en la gira asiática de Uruguay durante esta fecha FIFA.

La selección dirigida interinamente por Diego Forlán enfrentará a Japón el jueves 24 de septiembre, a Corea del Sur el lunes 28 y a India el martes 6 de octubre. La AUF confirmó que los tres encuentros forman parte de la fecha FIFA de septiembre-octubre.

Para reemplazar a Valverde, Forlán convocó al mediocampista Emiliano Martínez, actualmente en Palmeiras. El futbolista se incorporará al plantel uruguayo en Asia.