El fútbol actual requiere de un seguimiento a los jóvenes valores que puedan aparecer, dado que pueden convertirse en grandes estrellas en el futuro con apoyo. En Nike están al tanto de ello y decidieron apostar por Felicitas Flores Mussi, una niña de ocho años que destaca en las academias de Estudiantes de la Plata.

La talentosa deportista sorprendió en el fútbol femenino del ‘Pincha’ y la reconocida marca deportiva decidió auspiciarla en los próximos años, para que pueda seguir con su formación futbolística con los materiales necesarios que se requieren. Felicitas se encargó de hacer el anuncio en sus redes sociales.

“Firmando contrato con Nike por 3 años y lo más hermoso es que dice jugadora de fútbol - footbal player. Gracias a todos por apoyar mi sueño. Cada día somos más”, escribió la joven talento de Estudiantes a través de Instagram, destacando que ya la consideran una futbolista a pesar de su corta edad. Recordemos que Lionel Messi y Neymar llegaron a un mismo acuerdo a los 13 y 14 años respectivamente.

La publicación generó un gran número de reacciones, entre sus conocidas de la academia y deportistas ya consagrados. El respaldo y apoyo para que cumpla su sueño fue el mensaje común que resaltó entre los comentarios.

Felicitas Flores Mussi anunció su acuerdo con Nike. (Foto: Captura/Instagram)

De la misma manera, Maximiliano Flores, su padre, reveló su gran alegría por el gran paso que dio su pequeña hija. “En el 2019 la llevamos a la escuela de fútbol femenino de Estudiantes de La Plata. No había visto antes jugar a otras mujeres. Se le abrió un mundo nuevo, puesto que descubrió que también puede jugar con más compañeras”, destacó para Clarín.

Finalmente, Felicitas Flores también reveló su experiencia que ha vivido en el deporte a sus ocho años. “Me gustaba jugar con varones, gambetearlos, pero luego encontré lugares para jugar con nenas. Eso me gustó, también porque he conseguido un montón de amigas”, resaltó la nueva patrocinada por Nike, que sueña en grande.