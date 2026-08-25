Felipe Chávez. (Foto: Getty Images)
Felipe Chávez. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

El futuro de Felipe Chávez podría definirse nuevamente lejos del Bayern Múnich. El club alemán tendría como objetivo volver a ceder al joven talento ofensivo para que pueda continuar con su desarrollo y sumar minutos de competencia.

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