El futuro de Felipe Chávez podría definirse nuevamente lejos del Bayern Múnich. El club alemán tendría como objetivo volver a ceder al joven talento ofensivo para que pueda continuar con su desarrollo y sumar minutos de competencia.

De acuerdo con información del periodista Nico Linner, de BILD, varios equipos ya estarían siguiendo los pasos del atacante peruano.

Magdeburg y otros clubes de Alemania preguntan por Felipe Chávez

Entre los clubes interesados aparece el Magdeburg, equipo que compite en la Segunda División de Alemania. No sería el único conjunto de esa categoría que analiza la posibilidad de incorporar al futbolista.

La situación refleja el interés que viene generando Chávez, quien pertenece al Bayern Múnich y podría afrontar una nueva etapa a préstamo para seguir creciendo profesionalmente. La prioridad del cuadro bávaro sería encontrar un destino que le permita al atacante tener continuidad y protagonismo.

Felipe Chávez. (Foto: Getty Images)

Estrela Amadora también entra en la pelea

La puja no se limitaría al fútbol alemán. Estrela Amadora, de Portugal, también estaría interesado en contar con Felipe Chávez.

El conjunto portugués aparece así como una alternativa para el futuro del atacante, en una carrera por hacerse con sus servicios mediante una cesión.

El club ha ganado notoriedad en las últimas semanas por las informaciones que apuntan a posibles inversiones futuras vinculadas a figuras de enorme peso en el fútbol alemán, entre ellas Thomas Müller y Mats Hummels.

Bayern Múnich analiza el próximo paso de Chávez

Mientras aparecen diferentes opciones, Bayern Múnich deberá definir cuál es el destino más conveniente para Felipe Chávez.

🔴⚪️ Der #FCBayern will Felipe Chávez erneut verleihen. Inzwischen gibt’s ein Wettbieten um das Offensiv-Talent: Magdeburg und andere Zweitligisten baggern, aber auch Estrela Amadora ist dran – der Klub, bei dem Müller und Hummels als künftige Investoren gehandelt werden. 👇🏼 — Nico Linner (@linner_nicolas) August 24, 2026

Una nueva cesión permitiría al peruano continuar su evolución lejos de la presión de uno de los clubes más grandes de Europa y acumular experiencia en un equipo donde pueda tener mayores oportunidades.

Por ahora, Magdeburg, otros clubes de la Segunda División alemana y Estrela Amadora aparecen entre las alternativas mencionadas por BILD.

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