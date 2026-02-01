Felipe Melo es agredido en la tribuna por hinchas de Corinthians en la Supercopa de Brasil.

El exfutbolista y hoy analista de televisión Felipe Melo atravesó un incómodo y tenso episodio en la antesala de la Supercopa de Brasil, luego de ser encarado y agredido por un grupo de hinchas de Corinthians que lo identificaron en los alrededores del estadio.

Melo había llegado al Mané Garrincha como parte del equipo de transmisiones de TV Globo. Pero un ingreso equivocado lo llevó a cruzarse directamente con un sector de la hinchada del ‘Timao’, que ya se encontraba concentrada en uno de los accesos al recinto.

Al verlo, varios simpatizantes del cuadro paulista reaccionaron de inmediato. Entre insultos y gritos, uno de ellos llegó incluso a sujetarlo por la prenda, generando un forcejeo que obligó a intervenir a personal de seguridad.

El exjugador no tuvo otra opción que retirarse rápidamente del lugar, escoltado por agentes privados y trabajadores del canal, en un intento por evitar que la situación escalara aún más.

La hostilidad de los hinchas no es nueva: Melo arrastra una larga historia de enfrentamientos futbolísticos con Corinthians, marcada por su pasado en Flamengo y Palmeiras, rivales tradicionales del club albinegro.

Ya en el campo, el clima cambió para los aficionados paulistas, que cerraron la jornada con una victoria sólida por 2-0 ante Flamengo, resultado que alimentó aún más el fervor con el que habían empezado la tarde.