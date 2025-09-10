El seleccionador de Venezuela, Fernando Batista, ofreció “disculpas al pueblo de Venezuela” tras la derrota 6-3 de este martes ante Colombia, que se tradujo en el fin de las aspiraciones de este país por llegar por primera vez a un Mundial de fútbol.

“Lo intentamos, llegamos hasta el final, no se pudo dar”, dijo Batista, que no aceptó preguntas en la rueda de prensa después del partido.

“Es un momento muy duro”, añadió. “Agradezco a este grupo de jugadores que lo intentamos hasta la última fecha” y “quiero pedirle disculpas al pueblo de Venezuela por el sueño que teníamos con todos estos jugadores de clasificar al repechaje”.

La derrota en Maturín dejó a Venezuela en la octava posición de la tabla, tras la victoria 1-0 de Bolivia sobre Brasil.

El entrenador argentino dijo que en los próximos días hará un análisis en frío del resultado. No habló tampoco de renuncia.

El ‘Bocha’ Batista asumió el comando de la selección en marzo de 2023 tras la salida repentina de su compatriota José Pekerman, de quien era asistente de campo.

