Alianza Lima está en semifinales de la Copa Sudamericana, luego de superar en la ronda de octavos de final a la Universidad Católica de Quito, y tras la descalificación del torneo de Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile.

Al respecto, el administrador del club de La Victoria, Fernando Cabada, destacó lo hecho por el plantel y también se refirió a la continuidad del entrenador argentino Néstor Gorosito.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“Nosotros no vamos a basar en el resultado de uno o dos partidos la continuidad de una persona que viene trabajando bien con nosotros. Apostamos a la continuidad, somos un gran equipo en todos los flancos, confío mucho en la decisión que tome Franco Navarro sobre su continuidad. Yo voy a estar totalmente satisfecho con cualquier decisión que él tome”, dijo en declaraciones al programa ‘Negrini Lo Sabe’ de Radio Ovación.

“Este año hemos tenido 14 refuerzos y están caminando muy bien. Tú puedes conseguir los mejores ingredientes para preparar una cena, pero solo si tienes un buen cocinero puedes lograr buenos platos”, añadió el claro respaldo al trabajo del ‘Pipo’.

Antes de que se oficialice la clasificación directa a las semifinales, por las duras sanciones impuestas por Conmebol, el directivo blanquiazul no quiso referirse sobre el particual y solo rechazó los actos de violencia en Argentina.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.