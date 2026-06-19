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El argentino Fernando Gago habla en una rueda de prensa este lunes, en Santiago (Chile). Foto: EFE/ Elvis González
El argentino Fernando Gago habla en una rueda de prensa este lunes, en Santiago (Chile). Foto: EFE/ Elvis González
Por Redacción EC

La Universidad de Chile entregó un parte médico oficial sobre la situación de Fernando Gago luego de que el entrenador argentino fuera internado y sometido a una intervención de urgencia por problemas cardiovasculares. El hecho ocurrió apenas unas horas después de la victoria 2-0 de los Azules frente a O’Higgins, en el cierre de la primera rueda del campeonato chileno.

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