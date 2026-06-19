La Universidad de Chile entregó un parte médico oficial sobre la situación de Fernando Gago luego de que el entrenador argentino fuera internado y sometido a una intervención de urgencia por problemas cardiovasculares. El hecho ocurrió apenas unas horas después de la victoria 2-0 de los Azules frente a O’Higgins, en el cierre de la primera rueda del campeonato chileno.

A través de sus canales oficiales, el club llevó tranquilidad a sus hinchas al informar que el técnico se encuentra estable y bajo supervisión médica.

El argentino Fernando Gago sostiene una prenda deportiva durante una rueda de prensa este lunes, en Santiago (Chile). Foto: EFE/ Elvis González

“Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy. Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, señaló la institución en un comunicado publicado en su cuenta de X.

El club chileno no entregó mayores detalles sobre el procedimiento realizado, aunque confirmó que el estratega argentino permanecerá alejado de sus funciones mientras continúa con los controles médicos correspondientes.

Según reportaron medios chilenos, Gago fue trasladado a un centro asistencial durante la madrugada tras presentar complicaciones de salud. ESPN Chile indicó que el entrenador fue internado en una clínica de Santiago, mientras que ADN aseguró que el ingreso ocurrió alrededor de las 3:00 de la mañana.

Posteriormente, el exentrenador de Boca Juniors y Racing Club fue intervenido quirúrgicamente en las últimas horas.

Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.



Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/wv4RuIZtRj — Universidad de Chile (@udechile) June 19, 2026

No dirigirá los próximos compromisos de la U

Como consecuencia de su estado de salud y del proceso de recuperación, Fernando Gago no podrá encabezar los próximos entrenamientos del plantel. Además, la prensa chilena descarta su presencia en el encuentro de este domingo ante Santiago Wanderers, correspondiente al debut de Universidad de Chile en la Copa Chile.

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