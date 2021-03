Fernando Gago, identificado con Boca Juniors: “Nunca dirigiría a River Plate”

Fernando Gago se ha convertido en noticia en Argentina gracias al buen nivel futbolístico de Aldosivi, equipo que dirige en la Copa de la Liga Profesional de Argentina. ‘Pintita’ conversó con ESPN F12 y dejó un titular bastante llamativo: el exjugador de Boca Juniors le cerró las puertas a River Plate.

El exvolante del Real Madrid inició su carrera como entrenador profesional esta temporada al mando de Aldosivi. El equipo verde y amarillo, con poca tradición en el fútbol profesional, venció a San Lorenzo en la última jornada y ha despertado el interés de toda la Argentina.

En diálogo con ESPN F12, Gago afirmó que mira mucho fútbol y que gusta que su equipo juegue un fútbol asociado. Asimismo, fue consultado por Marcelo Gallardo, actualmente, el mejor entrenador del fútbol de su país. ‘Pintita’ contestó lo siguiente: “Es un grandísimo entrenador. Lo hizo desde su forma de ser y consiguió resultados. Se mantuvo durante muchos años en el fútbol argentino, eso es algo muy complicado, todos pensamos en los resultados, a él, las copas lo respaldaron”.

Tras ello, el panel le consultó sobre una posible invitación para dirigir a River Plate. Ante dicha consulta, Gago replicó: “No, yo creo que no, por una cuestión lógica de mi pasado con Boca Juniors. Hubo una rivalidad futbolística entre ambos, yo creo que sería imposible que yo sea el DT de River en algún momento”.

Fernando Gago: “Ahora no estoy pensando en dirigir a Boca Juniors en algún momento”

Del mismo modo, el panel de ESPN F12 le consultó a Fernando Gago por una futura posibilidad de dirigir a Boca Juniors.

“Tengo que ser sincero. Yo odiaba cuando un exjugador hablaba del club. No me gustaba porque no sabía las situaciones internas y me voy a seguir comportando de la misma manera. Del club donde estoy no hablo, sí puedo hablar de lo que yo viví pero no de lo que está pasando, sería muy injusto de mi parte”, afirmó.

Luego añadió: “Tengo contrato hasta diciembre en Aldosivi. No tengo en la cabeza el escenario de ser entrenador de Boca con Juan Román Riquelme a la cabeza del club. No lo he analizado, hoy estoy pensando en Aldosivi, vivo por y para el partido que nos toca el próximo fin de semana. Por ahí, en diciembre te digo que me quedo cinco años aquí o pienso en Boca. Pero no trato de pensar en lo que viene”.

