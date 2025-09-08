El mediocampista ecuatoriano destacó las virtudes del joven defensor de 20 años y lo comparó con el zaguero del París Saint Germain.
El ecuatoriano fue, junto a su compañero Eryc Castillo, uno de los invitados de la última edición del programa de YouTube ‘Enfocados’, conducido por los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Entre otros temas, el mediocampista fue consultado por algún jugador del plantel blanquiazul y no dudó en mencionar al joven zaguero Jhoao Velásquez.

Si bien no ha tenido una importante regularidad en la presente campaña, destaca sus importantes cualidades en el entrenamiento diario, y hasta lo comparó con un defensor de talla mundial.

“Cuando lo vi a Jhoao Velásquez se me vino a la cabeza verlo a Willian Pacho en sus inicios, las mismas características”, dijo el mediocampista blanquiazul.

“Es impasable en uno contra uno, rápido, fuerte. Queda trabajarlo nada más”, añadió.

Gaibor se ha consolidado en el equipo que dirige Néstor Gorosito que busca una histórica clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana y se encuentra en carrera por el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

