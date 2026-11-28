Fernando Muslera anunció su retiro del fútbol profesional este sábado 28 de noviembre, luego de la derrota de Estudiantes de La Plata por 1-0 ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2026, disputada en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

El guardameta uruguayo, de 40 años, confirmó su decisión en una entrevista con ESPN, minutos después de la definición del torneo continental. Pese a la tristeza por no conseguir el título, el futbolista se mostró satisfecho por haber terminado su carrera disputando una final internacional.

“Hay mucha amargura por el resultado, pero mucha satisfacción por cómo competimos hasta el partido de hoy. Me voy, la verdad, muy feliz. En lo personal, es un cierre de carrera espectacular, más allá del resultado. Esto es parte del fútbol”, expresó.

💬"Para mi es un cierre positivo, llegamos a competir por la gloria": Muslera luego de la derrota 📺 Palmeiras 1-0 Estudiantes | #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @clankjpv https://t.co/Q1jC6hKlsx — telefe (@telefe) November 28, 2026

Muslera también destacó el significado especial que tuvo disputar su último encuentro en territorio uruguayo y en el mismo escenario donde comenzó su camino como futbolista profesional.

“Vino Estudiantes a mi casa, a Uruguay, al estadio donde debuté como profesional. Llenaron las tribunas, alentaron a morir. Está mi familia afuera, a la que le mando un abrazo. Mis amigos, mi viejo. Es difícil obviamente hablar ahora, pero me voy feliz de haber competido hasta el último día”, agregó.

Ante la consulta sobre si efectivamente se trataba del final de su trayectoria, el arquero no dejó espacio para las dudas. Muslera reconoció que su decisión ya había sido conversada con la dirigencia de Estudiantes, aunque todavía no la había comunicado públicamente.

“Sí, total. Es el cierre de mi carrera. Ya se venía hablando, pero yo no lo había confirmado. Sí lo había hablado con la directiva. Ahora le agradecí uno por uno a todos los compañeros, a Sebastián (Verón) y a toda la gente que me debe estar escuchando en este momento. Muchísimas gracias”, señaló.

El uruguayo también tuvo palabras de agradecimiento para el conjunto argentino, que confió en él durante una etapa importante de su carrera, cuando regresó al fútbol sudamericano después de varios años en Turquía.