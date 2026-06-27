La victoria 1-0 de España sobre Uruguay no sólo confirmó a la Roja como campeona del Grupo H, sino también la eliminación de la Celeste.

Uno de los protagonistas de la derrota charrúa fue su arquero, Fernando Muslera.

Un error del arquero supuso el único gol del partido, convertido por Álex Baena (42′) y se quedó en la banca en el descanso, según Bielsa por decisión del propio portero.

Tras el duelo, el experimentado arquero dio la cara ante las cámaras y expresó su sentir.

“Nunca fui de esconderme, siempre fui de dar la cara y creo que esta es la manera más cercana que tengo de hablarle a los uruguayos”, inició.

“Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice y por cómo me preparé”, lamentó.

Asimismo, no se escapó de las críticas y reconoció que no tuvo un buen rendimiento durante el torneo.

“Como le dije a los chicos después del partido en el vestuario, hoy me toca no haber tenido un buen Mundial. Les pedí disculpas a ellos y les pido a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso”, señaló.

Por último, brindó un mensaje de fortaleza en busca de recomponerse del golpe.

“Lamentablemente, toca ahora estar con los más cercanos, juntar energías y seguir adelante porque este deporte y este puesto tiene eso: a veces te da mucho, a veces te quita. Asumir lo que me toca y afrontar todo lo que venga por delante”, finalizó.