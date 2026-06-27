El portero uruguayo cometió un grave error para el triunfo de España en la Copa del Mundo. Foto: EFE
El portero uruguayo cometió un grave error para el triunfo de España en la Copa del Mundo. Foto: EFE
Por Redacción EC

La victoria 1-0 de España sobre Uruguay no sólo confirmó a la Roja como campeona del Grupo H, sino también la eliminación de la Celeste.

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