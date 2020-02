Fernando Pacheco: “Me gusta que me digan Mpaché” | VIDEO

Fernando Pacheco se convirtió en noticia tras deslumbrar con la camiseta del Fluminense en el clásico carioca frente al Flamengo. Pese a caer por 3-2, el peruano ingresó cuando su equipo perdía por tres goles: aportó con una asistencia, le anularon un gol y no le cobraron un claro penal. Esta mañana, en diálogo con GOLPERU, el ex Sporting Cristal expresó que le gusta que le digan ‘Mpacheco’.

Fernando Pacheco y el ‘cachetazo’ que habilitó a Evanilson para el 3-2 de Fluminense vs. Flamengo

En el programa Golperu Noticias, el presentador Martín Cassana le consultó sobre el apodo ‘Mpaché’. El peruano respondió lo siguiente: “Me gusta que me digan así. Es algo que nació en Sporting Cristal, es bonito que me molesten así. En Brasil no he avisado aunque algunos me lo repiten por lo que han visto. Cada uno crea su propia historia”, explicó.

Tras ello, fue consultado por ‘Gabigol’: “Le gusta el show, pero hay que tener un poco de eso. El fútbol sirve para expresar las emociones y alegrías, de eso se trata”.

Si bien el peruano no podrá ser inscrito en la Copa Sudamericana a menos que el Fluminense clasifique a la próxima ronda, se espera que el extremo peruano pueda consolidarse en el cuadro titular en la presente temporada. Por el momento, Pacheco es suplente en el conjunto que dirige técnicamente Odair Hellmann.

Fernando Pacheco: gol anulado, penal no cobrado y asistencia vs. Flamengo | VIDEO

Goles anulados y el penal no cobrado a Fernando Pacheco en el Fla-Flu

