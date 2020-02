Fútbol mundial







Fernando Pacheco: mira los dos goles anulados y el penal no cobrado al peruano en el clásico Fluminense vs. Flamengo | VIDEO El peruano Fernando Pacheco ingresó en el clásico carioca y levantó a los hinchas en el Maracaná con una asistencia, dos goles anulados y un penal no sancionado frente al poderoso Flamengo