Por Jasson Curi Chang

Si llegamos a este mundo dando patadas. ¿Por qué no, Ferran? Qué importa si es un zurdazo al arco del Dibu Martínez o si es un patadón de derecha al banderín del córner. El fútbol de los mil toques, ese que domina, tritura y hace añicos a sus rivales en el Mundial 2026 encontró en el héroe inesperado a un Ferran Torres que solo pateó fuerte con el alma y el corazón. Yamal arma, Porro centra, Williams pivotea y pie de Torres. El 1-0 que liquidó a la Scaloneta.

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