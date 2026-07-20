Si llegamos a este mundo dando patadas. ¿Por qué no, Ferran? Qué importa si es un zurdazo al arco del Dibu Martínez o si es un patadón de derecha al banderín del córner. El fútbol de los mil toques, ese que domina, tritura y hace añicos a sus rivales en el Mundial 2026 encontró en el héroe inesperado a un Ferran Torres que solo pateó fuerte con el alma y el corazón. Yamal arma, Porro centra, Williams pivotea y pie de Torres. El 1-0 que liquidó a la Scaloneta.

El delantero español levantó los brazos al cielo en el estadio que coronó a España campeona del Mundial 2026 y, por un instante, pareció abrazar algo más grande que una Copa del Mundo. No era únicamente el gol que derrumbó a Argentina en la final. Era la recompensa de un camino lleno de curvas, silencios y reconstrucciones.

España encontró en Ferran al protagonista que no todos esperaban. Porque mientras el mundo hablaba de Lamine Yamal, Pedri o Nico Williams como los rostros del presente, el valenciano apareció cuando más pesaba la pelota. Como los delanteros de raza. Como esos “9” que pueden pasar inadvertidos durante largos minutos, pero necesitan apenas un espacio para cambiar la historia.

¡¡MORDIÓ EL TIBURÓN!! EN LA PRIMERA JUGADA DEL SEGUNDO TIEMPO EXTRA, FERRAN TORRES ANOTÓ EL 1-0 DE ESPAÑA VS. ARGENTINA.



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La raza valenciana que vence muros

No es casualidad que lo apoden “El Tiburón”. Los tiburones nunca dejan de avanzar. Si se detienen, mueren. Ferran hizo de esa filosofía una forma de vivir. Nació el 29 de febrero del 2000 en Foyos, un pequeño municipio valenciano donde apenas supera los ocho mil habitantes. Desde niño parecía entender el fútbol como un idioma natural. Su madre fue quien le regaló sus primeras chimpunes y, con apenas siete años, el Valencia lo incorporó a su academia. Ahí empezó un viaje que muy pronto dejaría de parecer un cuento de hadas.

La separación de sus padres durante su infancia marcó profundamente su crecimiento. Encontró refugio en su hermana Arantxa y en una pelota que parecía acompañarlo siempre. Mientras otros niños descubrían los juegos de barrio, Ferran aprendía que el fútbol podía convertirse también en un lugar seguro donde esconder las preocupaciones.

Con los años llegaron el Manchester City, el Barcelona y la selección española. También llegaron las expectativas. Y, con ellas, el golpe más duro. Tras el Mundial de Qatar 2022, Ferran reconoció públicamente que atravesó uno de los momentos más complejos de su carrera. No encontraba continuidad, sentía que perdía confianza y terminó entrando en un círculo del que no podía salir solo. Durante mucho tiempo creyó que todo estaba bien, hasta que aceptó buscar ayuda psicológica.

Gol de Ferran Torres para España 1-0 Argentina. Foto: Agencia AFP.

Aquella decisión cambió su carrera. “Cuando estás bien mentalmente, estás bien en todo lo demás”, resumió durante esta Copa del Mundo. Una frase sencilla que explica buena parte de su transformación. Ferran dejó de pelear contra sus propios pensamientos para volver a competir únicamente contra los defensores rivales.

Quizá por eso nunca volvió a esconder ese proceso. En un deporte donde durante décadas la fortaleza se confundió con el silencio, el delantero español decidió hablar de salud mental con naturalidad. No para convertirse en ejemplo, sino porque entendió que reconocer una dificultad también puede ser una forma de ganar.

El Mundial de su vida

Y entonces apareció Luis de la Fuente. El seleccionador encontró en Ferran un futbolista capaz de interpretar distintos roles ofensivos. No necesitaba monopolizar la pelota. Tampoco reclamar protagonismo. Su virtud consistía en aparecer exactamente donde el partido lo pedía.

Así fue creciendo durante el Mundial. Mientras otros atacantes acumulaban focos, Ferran fue acumulando confianza. Presionando alto, atacando espacios, ofreciendo desmarques invisibles para la mayoría y decisivos para sus compañeros. Un delantero moderno que entiende que muchas veces el gol empieza mucho antes del último toque.

La final terminó confirmándolo. Argentina había convertido el partido en una batalla física y emocional. España necesitaba un futbolista que encontrara una grieta cuando parecía que no existía ninguna. Ferran apareció entonces donde aparecen los grandes delanteros: dentro del área, con un movimiento preciso y una definición todavía mejor.

No fue únicamente el autor del gol del título. Fue el futbolista que resumió la paciencia de España durante noventa minutos. Su historia también explica otra característica poco común en la élite. Ferran jamás permitió que las críticas definieran su carrera. Durante años convivió con comparaciones permanentes, cuestionamientos sobre su continuidad en el Barcelona y debates sobre su verdadero techo futbolístico. Nunca respondió con declaraciones grandilocuentes. Prefirió hacerlo desde el césped.

Ferran Torres takes the final honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. 🏆



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Y eso terminó construyendo su mejor argumento. Hoy, con apenas 26 años, Ferran Torres ya puede mirar hacia atrás y descubrir que casi todas las dificultades terminaron convirtiéndose en herramientas. La infancia complicada fortaleció su carácter. La falta de continuidad le enseñó paciencia. La ayuda psicológica le permitió conocerse mejor. Y los momentos de duda terminaron moldeando al delantero que hoy levanta la Copa del Mundo.

El corazón roto

Hubo otra batalla que Ferran libró lejos de los estadios. En plena Copa del Mundo, distintos medios españoles informaron el final de la relación que mantenía con la creadora de contenido Martina Hunter. Ninguno de los dos hizo declaraciones públicas. Bastó un gesto propio de estos tiempos —dejar de seguirse en redes sociales— para que el entorno del delantero confirmara que cada uno seguiría su camino. Ferran eligió el silencio. El mismo silencio con el que enfrentó los momentos más difíciles de su carrera.

Quizá por eso su celebración en la final tuvo algo distinto. Fue la euforia desbordada de quien gana más que el Mundial. También pareció la liberación de un futbolista que aprendió a convivir con las derrotas invisibles. Porque antes de vencer a Argentina, Ferran ya había tenido que reconstruirse por dentro. Y cuando un delantero logra ordenar primero su cabeza y luego su corazón, el arco suele aparecer más grande que nunca.

Spain's forward #07 Ferran Torres celebrates scoring his team's first goal during the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) / FRANCK FIFE

Mientras el planeta fútbol seguirá recordando la final por el título de España, probablemente con el paso de los años también recuerde otra historia. La del niño nacido un 29 de febrero que aprendió a celebrar cumpleaños solo cada cuatro años. La del futbolista que descubrió que pedir ayuda también podía convertirlo en mejor delantero. La del “Tiburón” que nunca dejó de avanzar. Y que terminó mordiendo justo el día que España volvió a conquistar el mundo.

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