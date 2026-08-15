Ferran Torres es nuevo jugador del PSG: así fue su presentación y el mensaje a Luis Enrique. (Foto: PSG)
Ferran Torres es nuevo jugador del PSG: así fue su presentación y el mensaje a Luis Enrique. (Foto: PSG)
Por Redacción EC

Ferran Torres fue anunciado este sábado como nuevo jugador del Paris Saint-Germain, luego de completar su llegada a París, pasar los exámenes médicos y participar en su primer entrenamiento junto al plantel dirigido por Luis Enrique. El delantero español dejó Barcelona y firmó un contrato por las próximas cinco temporadas, por lo que permanecerá en el club francés hasta 2031.

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