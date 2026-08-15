Ferran Torres fue anunciado este sábado como nuevo jugador del Paris Saint-Germain, luego de completar su llegada a París, pasar los exámenes médicos y participar en su primer entrenamiento junto al plantel dirigido por Luis Enrique. El delantero español dejó Barcelona y firmó un contrato por las próximas cinco temporadas, por lo que permanecerá en el club francés hasta 2031.

Tras hacerse oficial su fichaje, Torres expresó su entusiasmo por iniciar esta nueva etapa y agradeció la confianza de la directiva parisina. “Estoy realmente muy feliz y muy ilusionado con la idea de sumarme a este proyecto. Es un proyecto muy ambicioso al que quiero aportar mi granito de arena, con mucha humildad”, expresó el atacante.

El español también tuvo palabras de agradecimiento para Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos y Luis Enrique, quienes fueron importantes para concretar su llegada al PSG. “Tengo muchísimas ganas de debutar junto a mis nuevos compañeros”, manifestó Torres, quien ya tuvo la oportunidad de compartir sus primeras horas de trabajo con el plantel parisino.

Uno de los aspectos que más ilusiona al nuevo fichaje del PSG es volver a trabajar con Luis Enrique. Ambos coincidieron durante la etapa del entrenador al frente de la selección española y ahora volverán a encontrarse en París. “Para mí, Luis Enrique ha sido como un padre en el mundo del fútbol. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí”, apuntó.

Con su incorporación, el autor del gol de España en la final de la Copa del Mundo ante Argentina inicia una nueva aventura en el fútbol francés y se suma a un PSG que busca mantener su protagonismo en Europa. Torres tendrá ahora el reto de ganarse un lugar en el equipo de Luis Enrique.

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