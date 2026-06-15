El partido entre España y Cabo Verde por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026 se mantiene igualado sin goles al término del primer tiempo. En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el equipo europeo ha tenido el control del balón, pero no ha logrado traducir su dominio en el marcador.

¡VOZINHA ESTÁ ON FIRE!



El arquero de 40 años de Cabo Verde estuvo atento ante el ataque de España y el travesaño terminó por salvar su portería.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/QP9KQFN9pB — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

Luis de la Fuente apostó por un esquema ofensivo con Ferran Torres como titular, buscando profundidad y presencia en el área rival. Sin embargo, la defensa caboverdiana se ha mostrado sólida, cerrando espacios y complicando cada intento de los españoles.

La ocasión más clara llegó a los 38 minutos, cuando Ferran Torres conectó un remate que terminó estrellándose en el travesaño tras un preciso centro de Marc Cucurella, dejando escapar el que pudo ser el 1-0 para España.

Ya en el minuto 45, el delantero volvió a aparecer con un disparo de pierna izquierda desde el centro del área, pero el portero Vozinha reaccionó de gran manera y evitó la caída de su arco, manteniendo el empate sin goles antes del descanso.