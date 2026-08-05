Por José Antonio Bragayrac

Mientras define su futuro entre el Barcelona y el PSG, Ferran Torres sigue aprovechando su inusitada popularidad tras coronarse como el héroe en la final del Mundial 2026 ante la Argentina de Messi y protagoniza eventos de todo tipo. Esta vez, su carisma y el gol en la final del Mundial, lo llevaron al estadio de los Yankees de Nueva York para dejar el fútbol y convertirse en beisbolista por un día (o una noche).

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