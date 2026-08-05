Mientras define su futuro entre el Barcelona y el PSG, Ferran Torres sigue aprovechando su inusitada popularidad tras coronarse como el héroe en la final del Mundial 2026 ante la Argentina de Messi y protagoniza eventos de todo tipo. Esta vez, su carisma y el gol en la final del Mundial, lo llevaron al estadio de los Yankees de Nueva York para dejar el fútbol y convertirse en beisbolista por un día (o una noche).

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Con una camiseta blanca de los Yankees con el número 7, Torres hizo su lanzamiento desde delante del montículo hacia el infielder panameño José Caballero, un reconocido aficionado del Barcelona español.

Su presencia en el Yankee Stadium es una actividad más dela gira promocional que está viviendo en los últimos días,en los que también ha aparecido en varios medios estadounidenses.

Ferran Torres lanza la primera bola en el Yankee Stadium, en Nueva York pic.twitter.com/E0kXsty0hj — ABC.es (@abc_es) August 5, 2026

Torres, al ser consultado sobre lo que sabe de los Yankees, comentó: “No demasiado, para ser sincero, pero solo quiero disfrutar del partido. Veo a algunos de los jugadores y les deseo la mejor de las suertes”.

El minuto 105 del suplementario ante Argentina lo hizo una celebridad. Nico Williams se la deja picando y Torres aparece para pegarle con parte interna del pie izquierdo y vencer al Dibu. Gol no, golazo para el 1-0 que nunca pudo remontar la albiceleste de Scaloni y que coronó a España por segunda vez en su historia como campeona del mundo (la primera vez fue en Sudáfrica 2010).

A la espera de un futuro

Mientras emprende la vuelta a España, Ferran espera que su futuro tenga un final feliz. Según la prensa catalana, su intención es partir al PSG de Luis Enrique, pero en Barcelona no parece tan sencillo que eso se concrete.

Por lo pronto, este viernes por la mañana, se convertirá en imagen y embajador de la Comunitat Valenciana. Eventos no le faltan desde el gol de la final, lo que queda pendiente es definir dónde jugará.

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