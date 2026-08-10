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El ecuatoriano Jordy Caicedo marcó un doblete en la histórica victoria de Huracán sobre San Lorenzo.
El ecuatoriano Jordy Caicedo marcó un doblete en la histórica victoria de Huracán sobre San Lorenzo.
Por Marco Quilca León

Huracán volvió a celebrar una victoria que sus hinchas esperaron durante 25 años. El ‘Globo’ derrotó 2-1 a San Lorenzo como visitante y se quedó con un clásico cargado de tensión, que terminó con empujones, reclamos y una expulsión. El gran protagonista fue el ecuatoriano Jordy Caicedo, autor de los dos goles del equipo visitante.

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