Huracán volvió a celebrar una victoria que sus hinchas esperaron durante 25 años. El ‘Globo’ derrotó 2-1 a San Lorenzo como visitante y se quedó con un clásico cargado de tensión, que terminó con empujones, reclamos y una expulsión. El gran protagonista fue el ecuatoriano Jordy Caicedo, autor de los dos goles del equipo visitante.

El segundo tanto fue el que desató la locura. Tras marcar, Caicedo corrió hacia una de las tribunas y festejó llevándose las manos a los oídos, un gesto que recordó a las celebraciones que popularizó Juan Román Riquelme durante su carrera. La provocación no cayó nada bien en el campo y provocó la reacción inmediata de los futbolistas de San Lorenzo.

La tensión llegó a tal punto que Orlando Gill, arquero de San Lorenzo, perdió el control y protagonizó un fuerte enfrentamiento con Caicedo. El paraguayo le dio un cabezazo al delantero de Huracán y el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja. La escena encendió todavía más un partido que ya se jugaba con los ánimos al límite.

⚠️🇪🇨🇦🇷 EL FESTEJO DE CAICEDO FRENTE A LA GENTE Y LA BRONCA DE LOS JUGADORES. pic.twitter.com/CsW0qJ1aEr https://t.co/2xJHd4yjpp — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 9, 2026

La victoria tuvo un significado especial para Huracán. No solo consiguió imponerse en uno de los clásicos más importantes del fútbol argentino, sino que volvió a ganar en el Nuevo Gasómetro después de 25 años. La última vez que el ‘Globo’ había celebrado un triunfo como visitante ante San Lorenzo había sido en 2001, por lo que el festejo terminó siendo todavía más intenso.

Caicedo, que terminó convertido en la figura de la tarde, dejó su sello en un clásico que difícilmente será olvidado. Sus dos goles le dieron tres puntos históricos a Huracán, pero su particular celebración también quedó en el centro de la escena por la reacción que provocó. Un festejo a lo Riquelme que estuvo a punto de transformar la fiesta del ‘Globo’ en una verdadera batalla campal.

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