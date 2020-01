El Atlético de Madrid sueña con tener a Edinson Cavani entre sus filas, y las negociaciones con el París Saint-Germain parecen estar cada vez más cerca de concretarse. El club francés pedía más dinero por el delantero uruguayo, y hoy se conoció que los ‘Colchoneros’ habrían aumentado su oferta a una cifra más que considerable.

Según comunicó ‘La Sexta’, el Atlético de Madrid subió el monto de la operación por Edinson Cavani a 15 millones de euros. Cifra que, a priori, satisfacerá ahora sí a la directiva del PSG, que no estaba dispuesta a dejar ir a una de sus estrellas por menos. No obstante, aún el fichaje no se hace oficial.

Pese a ello, hay que mencionar que nuevamente el atacante internacional con la selección de Uruguay quedó descartado para el próximo partido que disputará el PSG en el marco de la Copa de Francia 2020, ante el humilde Pau FC. “Cavani no estará con el equipo”, comentó Thomas Tuchel, entrenador del club francés, en rueda de prensa.

YA DIJÓ ADIÓS AL VESTUARIO

Este martes, Foot-Mercato reveló que Cavani usó un par de horas de su tiempo para decirle adiós a todo el seno parisino, en donde es el goleador histórico. El citado medio francés reporta que Edinson ya se ha despedido de todo el vestuario del PSG. Motivo por el cual, todo hace indicar que la llegada del ariete uruguayo a Madrid sería cuestión de días.

