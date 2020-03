Ezequiel Garay vive un 2020 de terror. El argentino sufrió una lesión de rodilla el pasado 2 de febrero y fue el primer futbolista de LaLiga en ser diagnosticado con coronavirus. Todo a tan solo 103 días que termine su contrato con Valencia. Pero ya existe un club interesado en tener sus servicios.

El zaguero se encontraba en negociaciones para su renovación cuando sufrió la lesión pero si los ‘ches’ no lo quieren, el equipo que tomará al delantera será el AS Roma.

El equipo italiano sabe que un central con experiencia y a coste cero como Garay no puede dejar que se le escape de las manos. Según informó ‘Il Corriere dello Sport’, todo parece indicar que será el sustituto de Chris Smalling, actualmente cedido por Manchester United.

Garay no atraviesa su mejor momento. No puede recuperarse lo más rápido posible debido a que todo España se encuentra en cuarentena. Guarda reposo desde casa y deberá realizar entrenamiento individual .

SU ESPOSA, SU MEJOR COMPAÑÍA

Tamara Gorro, esposa del jugador argentino del Valencia Ezequiel Garay, quien el último domingo anunciara que está infectado con coronavirus, señaló en sus redes sociales que ambos se encuentran bien y que su marido se mantiene aislado tras dar el primer positivo en LaLiga Santander española.

“Como ya sabéis Ezequiel ha dado positivo en coronavirus, yo supongo, por lógica, que también estaré infectada porque estoy en contacto directo con él, pero voy a dar el primer paso que las autoridades sanitarias han dado desde el minuto uno que es no colapsar. No tengo síntomas, él está bien, yo también, por lo que no me voy a volver loca pidiendo esa prueba”, explicó Gorro en un video.

