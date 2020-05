En medio de la pandemia por el coronavirus en el mundo y a puertas de que se inicie un nuevo periodo de tranferencias, en Italia no se habla de otra cosa que no sea acerca del fichaje de Miralem Pjanic por el Barcelona. Si embargo, ante la posibilidad de que la operación no prospere, el volante bosnio de la Juventus no vería con malos ojos recalar en Francia.

Así lo ha señalado hoy el diario ‘TuttoSport’, que además insiste en que Pjanic y su agente han comenzado a barajar alternativas en el caso de que su llegada al Barcelona se frustre. Pjanic es uno de los grandes objetivos del cuadro catalán de cara al periodo estival, pero la negativa de Arthur de ir a Turín podría terminar por complicar su traspaso.

En esta misma línea, la citada fuente informó que el bosnio tendría ya un ‘plan B’ al Barcelona, y este sería nada más y nada menos que fichar por el París Saint-Germain, vigente campeón de Francia. Y es que con Arthur queriendo permanecer en el Camp Nou, el nombre de Leandro Paredes toma fuerza en la Juventus, por lo que un intercambio de jugadores es cada vez más probable.

Por último, cabe destacar que en el Barcelona no piensan renunciar tan fácil a fichar a Pjanic la próxima temporada, motivo por el cual el club maneja aún la opción de llegar a un acuerdo con la Juventus ofreciendo a Philippe Coutinho como moneda de cambio. Una locura, teniendo en cuenta la edad de ambos futbolistas, además de la inversión que significó el brasileño en su momento.

PJANIC Y UN GUIÑO SOBRE SU FUTURO

Titular indiscutible en la Juventus con Cristiano Ronaldo al lado, Miralem Pjanic se ha convertido en uno de los claros objetivos del Barcelona para la próxima temporada. Así, en medio de todos los rumores que se dice en relación a su traspaso, hace unos días el mediocampista hizo una curiosa publicación en redes sociales sobre su futuro.

“El futuro depende de lo que hagas hoy. Feliz de volver al campo”, fue lo que puso Pjanic en su cuenta oficial de Instagram con una foto suya de descanso tras los entrenamientos con la ‘Vecchia Signora'. Y como era de esperarse, rápidamente, los medios - principalmente del Barcelona - dieron réplica a su publicación.