En medio del parón futbolístico causado por el coronavirus en el mundo, Donny van de Beek aprovechó para hablar sobre los últimos rumores que lo colocan en la órbita del Real Madrid. Figura en el Ajax, el volante neerlandés es consciente de que su etapa en Ámsterdam tiene fecha de caducidad.

No obstante, Van de Beek aún no tendría claro donde es que continuaría su carrera. Y es que si bien es cierto que el Real Madrid anda tras sus pasos, también lo es que los ‘merengues’ no son los únicos interesados en hacerse con el jugador del Ajax. El Manchester United, por ejemplo, es otro de los clubes que anda tras sus pasos.

En esta misma línea, Van de Beek prefiere mejor no ‘mojarse’ con respecto a su futuro, y así lo ha dejado claro en una charla con la revista ‘Helden’. “Mi sentimiento debe ser positivo para irme a un club. No es sólo que me quieran, también tengo que encajar con el sistema de juego”, explicó el futbolista.

Asimismo, el internacional con la selección de Países Bajos agregó que solo cambiaría al Ajax por un equipo que pueda darle la seguridad de ser protagonista. “Por supuesto, también quiero saber los minutos que me van a dar...”, fueron las palabras de Van de Beek sobre este pequeño pero importante detalle.

Cuestionado directamente por las chances de irse al Real Madrid, Van de Beek no ocultó su deseo de vestir una camiseta tan grande como la de los ‘merengues’, con los que además ya ha tenido contacto, pero sí confesó que por el momento no se ha planteado la idea de fichar por el conjunto dirigido hoy por Zinedine Zidane.

"Jugar al sol siempre es agradable... pero no, todavía no he comenzado a tomar clases de español. Todavía no he dado mi ‘sí’ a nadie, todo sigue abierto. Sé lo que tengo aquí, en el Ajax soy querido y quiero al Ajax”, sentenció el neerlandés. ¿A dónde emigrará finalmente? Solo el tiempo lo dirá.