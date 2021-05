Hubo confusión en torno a la nueva incorporación del Arsenal. Desde Inglaterra señalaron que los ‘Gunners’ firmaron a Leo Messo, un niño de Kenia, que formará parte de la academia. Como es evidente el nombre y el apellido del pequeño tienen mucha cercanía a los de Lionel Messi, estrella de Barcelona.

Una vez esclarecido al asunto, se conoció más detalles de la promesa que continuará con su etapa de formación en el elenco de los ‘Cañoneros’. La familia del infante reside en Londres y antes de firmar por su nuevo club, formó parte de las filas de West Ham, otra importante entidad de la ciudad mencionada.

Leo Messo, de apenas diez años, arribó a las instalaciones del club acompañado por su padre. El muchacho firmó el acuerdo y luego posó la camiseta número nueve que llevará en la nueva aventura con Arsenal. En esta simbólica ceremonia apareció Per Mertesacker, actual entrenador de las inferiores y ex capitán del primer equipo.

Arsenal have signed 10-year-old Kenyan youngster Leo Messo. pic.twitter.com/vgYBZanQBC — Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) May 19, 2021

Enseguida, el chico africano se paseó por las instalaciones para conocer su nuevo hogar. Antes de saltar a la cancha con el resto de sus compañeros, el pequeño Leo se hizo una instantánea para el recuerdo con una de las cartas de valoración que se usan en los reconocidos videojuegos de fútbol.

“Messo proviene de un pueblo muy pequeño en el condado de Siaya y su fichaje por el club de fútbol Arsenal es una gran esperanza para el futuro del club e incluso para Kenia, donde podría jugar en el equipo nacional, Harambee Stars cuando sea mayor de edad”, señaló la agencia Opera News sobre el niño.

“Se pondrá la camiseta número 9 en la academia de clubes y se dice que es muy hábil y talentoso en el fútbol”, agrega el breve informe con respecto a la promesa que espera consolidarse para llegar a brillar en Arsenal como otros africanos como Pierre-Emerick Aubameyang, Thomas Partey o Nicolas Pépé, hoy en la platilla profesional.}

Cambios en el primer equipo

El martes, el entrenador Mikel Arteta confirmó que Arsenal no renovará el contrato de David Luiz. “He tenido el privilegio de trabajar con él durante 18 meses, los cuales he disfrutado mucho. Nos hemos llevado muy bien y hemos vivido grandes momentos juntos. Ha sido de mucha ayuda. Me gustaría darle las gracias y desearle lo mejor para el futuro”, dijo el ex ayudante de Pep Guardiola en el Manchester City.