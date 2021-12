En enero se abre una nueva ventana de fichajes en Europa y FC Barcelona sería uno de los equipos que la aprovecharía para reforzar su plantilla ante los malos resultados que vienen obteniendo. En esa línea, en España ha comenzado a sonar fuerte el nombre de un jugador sudamericano que ya vistió la camiseta azulgrana en el pasado: Alexis Sánchez.

El atacante, según el portal ‘Don Balón’, es la gran novedad en la lista de posibles fichajes que maneja Joan Laporta e incluso tendría el visto bueno de Xavi Hernández, actual entrenador ‘culé'.

Siguiendo con la información de la citada fuente, el mapocho no se encuentra feliz en Inter de Milán, donde prácticamente no es considerado por el comando técnico de Simone Inzaghi. Por esta razón, no vería con malos ojos un nuevo cambio y qué mejor que a un club que conoce a la perfección.

Eso sí, FC Barcelona no contactaría a Inter para un traspaso definitivo, sino que lo haría buscando un préstamo hasta finales de la campaña 2021-22.

En Italia estarían abiertos al diálogo, puesto que Alexis Sánchez es uno de los futbolistas que más gana en la plantilla y que menos juega. Su posible salida, además, significaría un importante ahorro.

Alexis Sánchez es seguido por varios clubes en Europa | Foto: EFE.

Alexis Sánchez llegó a FC Barcelona en julio del 2011 a cambio de 26 millones de euros tras destacar con el Udinese en la Serie A. En Catalunya estuvo hasta el verano del 2014 y ganó varios títulos. Luego se fue al Arsenal, Manchester United y hoy en día milita en Inter.

¿CUÁNTO VALE ALEXIS SÁNCHEZ?

Según el portal ‘Transfermarkt’, el chileno está valorizado en 5 millones de euros. Empero, Inter solicitaría una cifra mayor para tratar de recuperar la inversión que realizó por él en antaño. Cabe mencionar que hay otros clubes italianos interesados en el ‘Niño Maravilla’.

