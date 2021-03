A mitad de año, muchos futbolistas terminan contrato y están decididos a no renovar el vínculo con el equipo al que actualmente pertenecen. Uno de ellos es Eric García, que no seguirá en Manchester City más allá del 30 de junio. ¿Barcelona puede ser su destino? Por ahora, él no da pistas sobre ello.

“Si tienen que hablar algo, lo tendrán que hablar con mi agente, yo estoy centrado en esta temporada, en mi equipo y en la selección”, confesó Eric García desde la concentración de la selección de España en Las Rozas, en entrevista a Mundo Deportivo.

Eso sí, el defensa no ocultó su ilusión de juntarse con Lionel Messi. al que considera el mejor de todos. “Todo el mundo sabe que Messi es el mejor jugador del mundo, sería especial para cualquiera, semana tras semana lo que hace es increíble”, comentó.

Show Player

Por otro lado, García detalló cómo ha reaccionado el técnico Pep Guardiola con la determinación de que no renovaría con Manchester City. “La decisión la tomé en su momento y las personas implicadas la supieron. Su reacción ha sido la misma. Yo estoy centrado en el Manchester City, estamos en una gran dinámica y entiendo que no pueda entrar ahora en el equipo”, indicó.

La selección de España, dirigida por Luis Enrique, se prepara para afrontar los partidos ante Grecia, Georgia y Kosovo, por las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022. El primer encuentro será este jueves 25 de marzo a las 2:45 p.m. (hora peruana), en el Estadio Nuevo Los Cármenes (Granada).