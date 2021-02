Barcelona pasa por uno de sus peores momentos en su historia institucional. Tanto en lo económico como en lo deportivo, el club español no pudo dar una alegría a sus seguidores tras el duelo frente al PSG por octavos de final de la Champions League. Asimismo, Mbappé fue quien le borró la sonrisa a Lionel Messi tras empatar momentáneamente el partido.

El joven atacante francés pintó el Nou Camp con tres soberbios goles, poniendo al club parisino a cerca de la clasificación a cuartos de final de la mencionada competición europea.

Sin embargo, tras su brillante actuación, hizo que Junior Minguella, hijo de Josep Maria Minguella (exentrenador de fútbol y agente), afirmara que el equipo español estuvo a nada de fichar a Kylian Mbappé en 2017.

Barcelona fue goleado de local por la Champions League

“Lo puedo confirmar. De hecho, ahora más que nunca porque ya algún directivo lo confirmó y dio su versión de la historia, es totalmente veraz. Nos encontramos una situación en la que por mi padre sabíamos que Neymar tenía un acuerdo con el PSG y se iba para allí. Los dirigentes del club o no lo sabían o no se lo creían y estábamos en ese momento en el que Neymar, por un bonus contractual, aún no había confirmado que se iba y el club decía que no quería dar un paso antes de que Neymar saliera”, indicó.

“En el momento en el que se confirma que Neymar sale, los técnicos y el presidente tienen dudas sobre el jugador que quieren incorporar y creen que les va mejor para el tipo de juego del equipo Dembélé que Mbappé. Incluso alguno llegó a decir que esto de Mbappé era una fantasmada, que contra quién había empatado este chico. Teníamos el acuerdo cerrado en 130 millones más 25 en incentivos. Mbappé ganaría entre 10 y 16 millones netos”, confesó Junior Minguella.

