Colo Colo, mediante una publicación en redes sociales, anunció a su primer refuerzo de cara a la próxima temporada para el Campeonato Nacional de Chile. Se trata de Juan Carlos Gaete, delantero de 23 años proveniente de Cobresal de Chile.

Tras haber jugado la promoción en la temporada pasada, la directiva de Colo Colo ha tomado cartas en el asunto para evitar otro desenlace de ese tipo. La Comisión Directiva del ‘Cacique’ aprobó la contratación de Juan Carlos Gaete, ariete de solo 23 años, proveniente de Cobresal.

¡YA ES CACIQUE! ⚪⚫ Bienvenido Juan Carlos Gaete a Colo-Colo. Mucho éxito defendiendo esta camiseta 🤟🏽 pic.twitter.com/kerMl83ilF — Colo-Colo (Desde 🏡) (@ColoColo) February 24, 2021





¿Quién es Juan Carlos Gaete?

Juan Carlos Gaete es un delantero chileno de 23 años. El extremo fue formado en Magallanes, donde jugó 12 partidos sin tener mayor suerte. Sin anotar goles, fue relegado y tuvo que ir a Deportes Santa Cruz, en Segunda División. Ahí se mantuvo desde el 2015 hasta el 2017, marcando 22 goles y siendo la figura principal del equipo.

Asimismo, fue preseleccionado para el Sudamericano Sub 20 del 2017; sin embargo, no integró la nómina final para el certamen. En 2018, volvió a Magallanes pero no fue tomado en cuenta para el primer equipo, ello provocó que vuelva a la ‘B’ para jugar en Cobresal.

Ahí fue la revelación del torneo jugando como extremo izquierdo, conformando una dupla letal con Marcelo Jorquera, lateral izquierdo y uno de los principales asistidos. Marcó 10 goles y llevó a Cobresal a la Liguilla de Ascenso. En 2018, firmó por Colo Colo; sin embargo, fue cedido a Deportes Santa Cruz.

Tres años después, Gaete cumplirá el sueño de ponerse la casaquilla del cuadro ‘Albo’. Tendrá la difícil misión de pelear por el puesto con Pablo Mouche y Gabriel Costa.

¡YA ES CACIQUE! También le damos la bienvenida a Felipe Fritz, nuevo jugador de Colo-Colo! ⚪️⚫️🤟🏽 pic.twitter.com/K353Tv0h8c — Colo-Colo (Desde 🏡) (@ColoColo) February 24, 2021

¿Quién es Felipe Fritz?