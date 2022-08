Edinson Cavani continúa sin equipo a pocos días del cierre del mercado de pases en las principales ligas de Europa. Eso sí, pretendientes no le faltan al uruguayo. Uno de los posibles destinos del ‘Matador’ podría ser Valencia. Sobre el tema, el entrenador del cuadro español, Gennaro Gattuso, se pronunció y se mostró ilusionado.

“Yo soy optimista por naturaleza. Estamos trabajando y hablando, tengo que agradecer al dueño y a Layhoon de que si tenemos una posibilidad es porque Peter Lim está trabajando mucho. Pienso que si vamos a fichar a Cavani es porque Peter Lim cree mucho en esta posibilidad”, señaló el italiano en conferencia de prensa.

Gattuso declaró que no existe un plan B en caso no se concrete el arribo de Cavani, a quien llenó de elogios. “Tenemos tres delanteros en el equipo y es normal, cuando se habla de Cavani, es un jugador que ha marcado muchos goles, tiene 35 años pero tiene una mentalidad increíble. Cuando hablo, hablo de parte técnica. No hablo de dinero, sino del estilo del entrenamiento. No es mi problema el dinero”, comentó.

Por otro lado, el campeón mundial en Alemania 2006 recalcó que los altos mandos de Valencia continúan trabajando en el fichaje. “Hablan muchas personas. Tienen muchos representantes. Estamos trabajando desde hace dos o tres semanas, de manera positiva por nuestra parte, pero si no es así, habremos hecho todo lo posible, pero creo que se va a cerrar en positivo”, sentenció.

Valencia, que perdió 1-0 a manos de Athletic Club en la jornada pasada, chocará este lunes 29 de agosto con Atlético de Madrid, por la tercera fecha de LaLiga. El duelo se jugará en Mestalla, desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y 10:00 p.m. (hora española).

“Es un equipo muy difícil por calidad y por mentalidad. Es un equipo que puede sufrir durante quince minutos y no suda la camiseta. El trabajo del ‘Cholo’ Simeone ha cambiado totalmente el club”, opinó Gattuso sobre el rival del turno.