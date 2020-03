Conocido por ser -quizá- uno de los delanteros más letales de Europa en la actualidad, Harry Kane dio que hablar este domingo luego de responder a una pregunta que seguramente muchos hinchas del Tottenham se han hecho: ¿hasta cuándo seguirá en el equipo?

Y es que para que nadie es un secreto que a Harry Kane ofertas no le faltan. Muchas veces voceado para ser el reemplazo de Karim Benzema en el Real Madrid o el nuevo referente del Manchester United en el ataque, lo cierto es que el delantero inglés de 26 años es consciente que tarde o temprano deberá irse de los ‘Spurs'.

“Es una de esas cosas, que no podía decir que sí y que no podría decir que no. Amo a los Spurs, siempre amaré a los Spurs, pero siempre he dicho que si no siento que vamos en la dirección correcta, entonces no soy alguien que se quede allí por el simple hecho de hacerlo”, fueron las palabras de Kane en una entrevista junto a Jamie Redknapp para ‘Sky Sports’.

En la misma línea, Harry Kane explicó también el motivo de esta difícil decisión pese a su cariño por el Tottenham, club en el que saltó a la fama y por el que empezó a ser tomado en cuenta en la selección de Inglaterra: ''Soy un jugador ambicioso, quiero convertirme en un jugador top'', agregó el ’10′ de los londinenses.

Como bien es sabido por los hinchas, Kane actualmente se encuentra en pleno de proceso de recuperación tras una lesión muscular que lo alejó de las canchas hace ya unos meses. Su falta se ha sentido y mucho en el Tottenham, que hasta antes del parón por el coronavirus, estaba fuera de los puestos a la próxima Champions League. ¿Remontarán?