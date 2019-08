Juanfran será compañero de Dani Alves en Sao Paulo tras dejar Atlético de Madrid

Sao Paulo dio el golpe en el mercado de fichajes y anunció, hace algunos días y entre bombos y platillos, el fichaje de Dani Alves, quien terminó contrato con el PSG. No conforme con ello, el club brasileño aseguró ahora la llegada del defensor Juanfran, quien terminó su vínculo con Atlético de Madrid.

De acuerdo a información que divulgó este sábado la Cadena SER, Juanfran "firma por una temporada y media, y defenderá los colores del conjunto brasileño al igual que Dani Alves", publicó el citado medio en su portal digital.

Si bien hace algunos días, Juanfran manejaba una oferta del fútbol estadounidense, del club Chicago Fire para ser más precisos, el Sao Paulo parece haber colmado sus expectativas y lo habría convencido para continuar en Brasil su carrera, que hasta ahora se ha desarrollado íntegramente en España.

"No me importaría jugar la Copa Libertadores. Hubo interés desde Argentina. Lo pensé, lo medité y lo hablé con mi familia. Es una situación que me agrada y la estoy valorando aún. Son situaciones que te llegan y te sorprenden. De Brasil también tengo una situación que puede ser buena para mí", dijo el futbolista de 34 años, hace algunos meses, en entrevista con EFE.

Juanfran ha sido internacional con la selección española en 22 partidos desde su debut en 2012, el año en que ganó con la 'Roja' la Eurocopa de Polonia y Ucrania. También disputó el Mundial de Brasil 2014 y la Eurocopa de Francia 2016.

Con información de EFE