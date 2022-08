Más movimientos en el mercado de fichajes. Esta vez los protagonistas con Leandro Paredes, PSG y Juventus. El martes, el entrenador Christophe Galtier adelantó que el argentino ya tiene un acuerdo con el club de Italia. Por lo tanto, el mediocampista quedó fuera de la lista para jugar el partido contra Toulouse por la Ligue 1 del miércoles.

“Leandro no formará parte de la convocatoria. He hablado con él después del entrenamiento. Sabemos que tiene un acuerdo con la Juventus, a la que nos vamos a enfrentar en no mucho tiempo”, declaró el DT de Paris Saint Germain sobre Paredes y el choque pactado para el 6 de septiembre en la primera jornada de la Champions League.

En ese sentido, el preparador de ‘Les Parisiens’ creyó conveniente que el volante de la ‘Albiceleste’ debe ocuparse de finiquitar su salida de Francia. “Su cabeza está en otra parte, solo faltan los acuerdos entre los clubes. No le he incluido en el grupo para que prepare su marcha”, puntualizó en conferencia de prensa.

Paredes en Juventus con un conocido

Apenas Juventus y PSG culminen los detalles para la transferencia, el mediocampista de la selección argentina se reencontrará con un amigo: Ángel Di María. Hasta solo unos meses, Paredes y el ‘Fideo’ habían compartido vestuario en París y, por supuesto, en el conjunto de Lionel Scaloni que cuenta las horas para el Mundial Qatar 2022.

Precisamente, sobre el extremo, hace solo unas horas, la entidad de Turín anunció que tanto Di María como Leonardo Bonucci, que estaban lesionados, están recuperados. Eso hace que ambos estén disponibles para los próximos partidos, especialmente ese duelo ante el PSG de la próxima semana, en el arranque de la Liga de Campeones 2022-2023.

Paredes dice adiós a PSG

Paredes, de 28 años, llegó al París Saint Germain en enero de 2019 procedente del Zenit San Petersburgo (2017-2019) de Rusia por 47 millones de euros, después de una primera etapa en el fútbol italiano (Chievo, Roma, Empoli).

Con el PSG llegó a la final en la Liga de Campeones en 2020 y ha ganado tres títulos de la Ligue 1 francesa, dos Copas de Francia y una Copa de la Liga francesa. En paralelo, el jugador es internacional con Argentina y una figura muy cercana a Lionel Messi. Formó parte del grupo de la Albiceleste que se coronó en 2021 en la Copa América.