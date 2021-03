La directiva de PSG quiere resolver un asunto pendiente con Kylian Mbappé: la renovación de contrato. El club, según el director deportivo Leonardo, está dialogando con el entorno del futbolista y espera una respuesta. Sin embargo, la dilatación del asunto preocupa al alto mando de la institución debido al asecho de Real Madrid y Liverpool.

Ese mismo pensamiento también lo tiene Jerome Rothen, quien vistió la casaquilla de ‘Les Bleus’ entre 2004 y 2010. El retirado jugador y hoy comentarista de televisión profundizó en la actitud del campeón del mundo, quien nunca ha dado un mensaje claro con respecto a su futuro en la entidad parisina.

“Es complicado. No estamos en su cabeza y tiene metas personales y deseos, ¿está convencido de quedarse en el PSG? No lo creo, ya que sino su contrato ya habría sido extendido. Creo que sintió que su futuro estaba en otra parte. No es una crítica, tiene derecho a pensar así. Tengo la impresión de que a veces oculta ciertas verdades”, expresó en la página partidaria Parisfans.

Asimismo, Rothen entiende que Mbappé tenga deseos de iniciar una nueva aventura lejos de París. No obstante, el exjugador espera que Kylian sea “más claro” con la dirigencia y los hinchas de ‘Les Parisiens’, quienes están a la expectativa de cómo se resolverá una situación importante con miras a las próximas campañas.

“Se siente que no es algo directo y eso no me gusta mucho. Porque significa que eres un oportunista, que tu objetivo era ir al Real Madrid, pero que, dado el contexto financiero del Madrid, ya no puedes. Eso no es muy honesto. Mi mensaje para él es ‘sé más claro’, el club seguirá con o sin él”, concluyó.