Paolo Guerrero continúa siendo tema de debate en Argentina debido a las últimas informaciones que se dieron a conocer ayer. Según informó TyC Sports, hubo una reunión entre la directiva de Boca Juniors con los agentes del ariete de la selección peruana y ya acordaron todos los términos para el contrato. El nuevo estratega del club ‘Xeneize’, Miguel Ángel Russo, también emitió su opinión.

►Boca Juniors aceptó pagar cláusula de rescisión de Paolo Guerrero, según periodista de TyC Sports

►Paolo Guerrero y un anhelo ‘topeado’ llamado Boca Juniors

El ex entrenador de Alianza Lima asumió la dirección técnica de Boca Juniors para la temporada 2020. Luego de su paso en el club azul y oro en el 2005-06, con una Copa Libertadores ganada, volvió para tentar conquistar el torneo más importante del continente luego de 14 años.

Con un plantel conformado por 27 jugadores, en Casa Amarilla se habla de una buena pre temporada y la incógnita de los refuerzos. El más sonado es Paolo Guerrero, del gusto del entrenador y los directivos.

Sobre un posible traspaso, Russo dijo lo siguiente: “Es un mercado difícil, no es fácil pero es Boca, nunca te olvides. Aquí pueden suceder cosas que no son normales, porque es un club grande. En 2007 se fue Gago y apareció Banega. No te digo que iremos a buscar un chico, te digo como se desarrolla la situación. Es dificil, pero no imposible, Boca te puede provocar”.

Según TyC Sports, ya hay un acuerdo entre ambas partes y el club azul y oro ya aceptó pagar la clausula de rescisión de Paolo Guerrero. El desenlace parece estar cada vez más cerca.