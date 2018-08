Fichajes: mundialista uruguayo Laxalt, a un paso del Milan

Golpe de escena importante para Diego Laxalt, quien llega a un grande de Italia, de Europa y del Mundo, por más que no esté atravesando su mejor actualidad: el Milan.

El futbolista nacido en Defensor Sporting, que llamativamente llegó a Europa de la mano del Inter de Milán (que adquirió su ficha pero nunca lo utilizó oficialmente), con pasaje por el Empoli y explosión definitiva en el Genoa, se transformará en el noveno futbolista uruguayo en defender la camiseta del elenco rossonero.

Producto de su muy buena actuación en la Copa del Mundo jugando como lateral izquierdo y a pocas horas de comenzar la Serie A, el 'balde' se transformó en uno de los pases más importantes de un mercado italiano que supo de tiempos en los que fue el más rico del planeta y que ahora atraviesa por horas bajas.

Milan adquiere el pase del uruguayo por 18 millones de euros: 14 garantizados y 4 más en variables, que se consiguen en base a presencias del jugador, minutos, títulos, etc. Sin embargo, el elenco rossonero solo pagará 3 millones, porque los restantes 11 salen de la sesión de la ficha del delantero Lapadula, que estaba a préstamo en el Genoa y allí se quedará en forma definitiva.

Según lo informado por Ariel Krasouski, representante de Laxalt (25 años), este firmará un contrato que lo ligará al Milan por cuatro temporadas, con opción a otra. “Ya cumplió un ciclo en Genoa. Este era el momento de salir. Cuando le pregunté dónde quería jugar me dijo en Inglaterra, pero no hubo acuerdo, entonces me dijo que en Italia le gustaría jugar en el Milan”, dijo a Sport 890.

El futbolista ya se trasladó a Milán, se someterá a los exámenes médicos y si no hay inconvenientes será presentado en las próximas horas. Lo curioso es que si el domingo juega, lo hará ante su ex equipo, ya que el Milan debuta ante Genoa.

