Pedro Gallese fue sin duda uno de los porteros destacados en la última fecha doble por Eliminatorias Qatar 2022 con la selección peruana . Su desempeño habría despertado el interés de grandes clubes a nivel europeo y sudamericano. Bajo ese contexto, en las últimas horas medios colombianos confirmarían el acercamiento de Atlético Nacional de Medellín ; club que se convirtió en uno de los referentes en torneos internacionales y a nivel local.

El periodista Carlos Antonio Vélez, panelista del programa ‘Planeta Fútbol’ de radio Antena 2, afirmaría que este grande del fútbol colombiano tiene en mente considerar al deportista peruano como uno de los fichajes ‘bomba’ para la próxima temporada 2022.

“Uno de los gigantes de la liga colombiana quiere reforzar su arco con el guardameta de 31 años, figura de la escuadra ‘Inca’ en las Eliminatorias sudamericanas. Se trata de Atlético Nacional ; el ‘Rey de Copas’ busca romper el mercado de transferencias con la llegada de un internacional, y precisamente le ofrecieron la opción de contar con el arquero Pedro Gallese”, indicó el portal de Antena 2.

Es importante señalar que Pedro Gallese mantiene aún un contrato vigente con Orlando City, equipo que sostiene un buen performance en la MLS de Estados Unidos.

Ricardo Gareca mostró su admiración por Gallese

“Es un jugador muy seguro. De mucha personalidad y de mucha confianza. Eso se los transmite a todo el grupo. Los arqueros que tenemos son de mucha confianza. Son puestos difíciles. Hemos tenido muchos arqueros que pasaron por la selección. Pedro siempre transmite tranquilidad y me parece que es un gran momento. Fue distinguido entre los mejores arqueros del mundo y se lo merece”, sostuvo Gareca.

Es difícil decir que es el mejor arquero de la historia. Pasaron muchos arqueros. Creo que va en camino y ya ha roto muchos récords. No tengo duda que forma parte de la historia grande de Perú y decirte que es el mejor, es muy apresurado. No me corresponde a mí. Pero sí tiene un lugar dentro de los grandes”, manifestó.