Fichajes: la Premier League se roba el show

Por Kenyi Peña Andrade



A falta de un consenso en la elección de la mejor liga del mundo, un dato no menor coloca a la Premier League por encima de todas: es la que más dinero genera –5.200 millones de euros, según el último reporte del portal económico howmuch.net– y la que más invierte en contrataciones –1.355 millones solo el año pasado–. No tener a Messi ni a Cristiano Ronaldo, ganadores del Balón de Oro los últimos diez años, no le quita el esplendor a un campeonato que sigue siendo la verdadera cuna y el gran escenario del fútbol. Este último mercado invernal del Viejo Continente lo reafirmó: los clubes británicos fueron los principales actores en este negocio redondo.

Los cinco fichajes top del momento tuvieron a equipos ingleses involucrados. Philippe Coutinho fue la transferencia más costosa. Barcelona envió 160 millones de euros a las arcas del Liverpool, que con esa ganancia convirtió al holandés Virgil van Dijk en el zaguero más caro de la historia. El beneficiado fue el Southampton con los 85 millones de euros de la transacción.

Fiel a su tradición millonaria, el Manchester City también se hizo sentir con el fichaje del francés Aymeric Laporte a cambio de 65 millones para el Athletic de Bilbao, mientras que el Atlético de Madrid recuperó a Diego Costa pagando 66 millones al Chelsea.

El podio se completó ayer en el último día del mercado. Pierre Emerick Aubameyang ya es la transferencia más costosa en la historia del Arsenal, que abonó 63 millones de euros al Borussia Dortmund para contratar al delantero gabonés.

El gran protagonismo ejercido por el PSG en el verano europeo del año pasado quedó diluido a la nada. Los 222 millones de euros invertidos en Neymar y otros 180 millones en Kylian Mbappé ataron de manos al jeque Nasser Al-Khelaifi. Debido al ‘fair play’ financiero –no gastar más de lo que se genera–, el cuadro francés no pudo usar su chequera y debió conformarse con reforzar su plantel con el veterano Lass Diarrá.

La gestión de los parisinos en el verano colocó a la Liga 1 debajo de la Premier como la competición que más dinero gastó el 2017.

–El mercado manda–

Según el último informe del FIFA Global Transfer Report, el año pasado los gastos de los clubes por fichajes crecieron en un 32,7%, lo que elevó a 6.200 millones de euros el dinero que se movió por las transferencias.

Sin duda, los costos en el fútbol se han incrementado considerablemente. Prácticamente todas las temporadas los clubes convierten a sus nuevos refuerzos en los más caros de la historia. El holandés Van Dijk es el mejor ejemplo sin ser un fenómeno.

“Para competir y estar arriba en los campeonatos tenemos que gastar”, explicó el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, uno de los que más critica la superinflación que vive el mercado.

Que el Manchester United convierta al chileno Alexis Sánchez en el cuarto futbolista mejor pagado del mundo –detrás de Neymar, Messi y Óscar– lo explica también. El extremo ganará cerca de 20 millones de euros por cada una de las cuatro temporadas en Old Trafford.

“Es un extraordinario jugador. Vale eso y mucho más”, justificó su nuevo entrenador José Mourinho.

Mueve más dinero, sin dudas. La Premier puede tener también la liga más competitiva y la más emocionante del mundo. Lo que le falta es recuperar la corona de la Champions League para decir, desde todo punto de vista, que es la mejor. Ya pasó demasiado tiempo del título que consiguió el Chelsea en el 2012.