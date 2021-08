Real Madrid inició formalmente la ofensiva por Kylian Mbappé. El último martes, los medios de España y Francia anunciaron que el club presentó una primera oferta de 160 millones de euros. Horas más tarde, Leonardo, director deportivo de PSG, confirmó que sí llegó tal propuesta a las oficinas por el delantero, pero la cifra está lejos del valor del campeón del mundo.

“Consideramos que la oferta no es suficiente. No voy a confirmar cifras, pero es sobre los 160 millones. Es menos de lo que pagamos por él [fueron 180 más bonus], pero esto va más allá de eso”, declaró el representante de la institución este miércoles sobre el atacante en una conversación con cinco medios de comunicación (Marca, RMC Sport, AFP, Le Parisien y L’Equipe).

Enseguida, Leonardo confirmó que la respuesta ha sido negativa. “Verbalmente hemos dicho no a Real Madrid. Y no hemos recibido otra oferta del Madrid. Nunca hemos querido que se vaya, ni lo hemos imaginado, y hemos hecho una oferta muy importante y una segunda aún mejor para que renueve. El jugador dio su palabra además de que no se marcharía libre del PSG, pero la estrategia parece al final que era esa, que se marchara libre”, agregó.

Leonardo, director deportivo de PSG, se pronuncia sobre el caso de Mbappé. (Foto: AFP)

Luego, el miembro del alto mando del club galo consideró que los españoles están actuando de forma “ilegal” para tener un beneficio. “Desde hace dos años el Madrid ha tenido un comportamiento no correcto, ilegal, contactando con su entorno, inaceptable, nada correcto hacia nosotros”, expresó.

Leonardo, claramente indignado, prosiguió: “La prueba de esa estrategia es la de presentar una oferta a siete días del final del mercado y a un año del final de su contrato y parece una estrategia para dar entender que lo han intentado todo. Es la forma en que se ha hecho, irrespetuosa. Hemos hecho todo para que Mbappé esté con nosotros y a una semana no vamos a cambiar el plan”, manifestó.

En otro momento de la conversación, el director de PSG le abrió las puertas al goleador para que se marcha, aunque hay una condición. “Kylian es el centro del proyecto, pero no está por encima. Pero si se queda o se va, será siempre con nuestras condiciones. Si quiere irse, se va, pero con nuestras condiciones como cualquier otro jugador. No podemos cambiar el plan a una semana del cierre del mercado. Si un jugador se quiere ir, se va, pero bajo nuestras condiciones”, indicó.

En el cierre, Leonardo reiteró la posición de ‘Les Bleus’ sobre el caso de Mbappé. “Nuestro objetivo es renovarle. Y que se quede bajo nuestras condiciones. Eso no es solo para Kylian, para todos a los jugadores. Creo que nuestra posición es muy clara. Queremos que se quede y que renueve”.